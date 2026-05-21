రాచనాగు : పిల్లలు పుట్టడానికి సరిగ్గా మూడు రోజుల ముందు!
- ఎంతో వైవిధ్యంగా కింగ్ కోబ్రా జీవన విధానం - పిల్లల రక్షణ కోసం "యోధ"గా మారిపోతుంది!
Published : May 21, 2026 at 12:03 PM IST
king Cobra : "ఈ భూమ్మీద.. తల్లిని మించిన యోధులు ఇంకెవ్వరూ లేరు" ఇది మనుషులకే కాదు, ప్రతి జీవికీ వర్తిస్తుంది. విషం చిమ్మే పాము కూడా పిల్లల విషయంలో కరిగినీరైపోతుంది! బిడ్డకు జన్మనివ్వడానికి ప్రతి ప్రాణికీ నిర్ధిష్టమైన సమయం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో మాతృమూర్తి అరివీరభయంకరంగా కనిపిస్తుంది. శత్రువుల నుంచి కూనలను కాపాడేందుకు ప్రాణం ఇవ్వడానికే కాదు, నిర్ధాక్షిణ్యంగా ప్రాణాలు తీసేయడానికి ఏ మాత్రమూ వెనకాడవు. ఆ సమయంలో ప్రతి జీవీ ఓ కాళికామాత!
అయితే, పాము విషయానికి వచ్చే సరికి మాత్రం ప్రకృతి నియమం కాస్త మారింది. ఇక్కడే తల్లిపాము దారుణమైన సంకట స్థితిలో పడిపోతుంది. ప్రాణం పోసి కన్న బిడ్డలను.. ఆకలి బాధ తట్టుకోలేక తల్లే వాటిని తినేస్తుంది! చాలా సార్లు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది! అయితే, సృష్టి రాసిన ఈ రాతను రాచనాగు మార్చేస్తోంది! పిల్లలు ఈ భూమ్మీదికి రావడానికి సరిగ్గా మూడురోజుల ముందు ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది!!
గూడు పిట్టలు కడతాయని మనకు తెలుసు. పాము పుట్టలో నివసిస్తుందని తెలుసు. కానీ, పాము కూడా గూడు నిర్మిస్తుందని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు! అవును, సంతానోత్పత్తికి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు గుడ్లు పొదిగేందుకు రాచనాగు గూడు కట్టేందుకు సిద్ధమవుతుంది. ఆ గూడు ఎక్కబడితే అక్కడ నిర్మించదు. ఇందుకోసం ఎన్నో ప్రాంతాలను వెతుకుతుంది. చివరకు.. శత్రువులే కాదు, ప్రకృతి కూడా నష్టం చేయలేని చోటును ఎంచుకుంటుంది. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఒక భారీ చెట్టును చూసుకుంటుంది. నేల ఏటవాలుగా ఉన్న ప్రాంతంలోని చెట్టునే సెలక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే.. ఆ చెట్టు చుట్టూ నీళ్లు నిల్వకుండా ఉంటాయి. అంతేకాదు అది ఎంచుకున్న చెట్టు మొదట్లో ఎండ తగలదు. వర్షం వచ్చినప్పుడు చినుకులు నేరుగా ఆకాశం నుంచి గూడు మీద పడని ప్రాంతాన్ని ఫైనల్ చేస్తుంది.
ఆ తర్వాతనే అక్కడ గూడు కట్టడం మొదలు పెడుతుంది! గుడ్లకు వెచ్చని వాతావరణం ఉండాలి. ఇందుకోసం ఎండిన ఆకులు, కొమ్మల్నీ తెచ్చి కుప్పగా పోస్తుంది! కాళ్లు చేతులు ఉన్న మనుషులు, లేదా నాలుగు కాళ్లు ఉన్న జీవులు ఇలాంటి పనులు సులభంగా చేయగలవు. ఆఖరికి రెక్కలు ఉన్న పక్షులు కూడా వేగంగానే చేస్తాయి. మరి, పాము ఈ పని ఎలా చేయగలుగుతుంది? ఎంత కష్టపడుతుందో మనం ఊహించుకోవాల్సిందే!!
తన శరీరాన్ని అటూ ఇటూ కదిలిస్తుంది ఆకులు, కొమ్మలను ఒక దగ్గరికి చేస్తుంది. ఆ తర్వాత గూడు నిర్మాణం సమయంలో కూడా కొన్ని వేలసార్లు శరీరాన్ని కదిలిస్తూ.. ఆ గూడు దాదాపు 3 అడుగుల వెడల్పు, 1 అడుగు ఎత్తు వరకు చేరే దాకా నిర్మాణం కొనసాగిస్తుంది. అంతా ఓకే అనుకున్న తర్వాత అందులో గుడ్లు పెడుతుంది.
సాధారణంగా రాచనాగులు 20 నుంచి 50 గుడ్ల వరకు పెడతాయి. ఆ తర్వాత వాటి నుంచి పిల్లలు బయటకు వచ్చేంత వరకు ఆహారం, నిద్ర లేకుండా కాపలాగా ఉంటుంది. గుడ్లను ఉడుము, కాకి, ముంగిస వంటివి తినే అవకాశం ఉండడంతో.. వాటి నుంచి రక్షించడానికి నిరంతరం కాపలా ఉంటుంది. గుడ్ల నుంచి పిల్లలు బయటకు వచ్చేందుకు కనీసం 3 నుంచి 4 నెలల సమయం పడుతుంది. అప్పటి వరకూ ఇలాగే కాపలాగా ఉంటాయి. ఆకలి బాధ తీవ్రంగా వేధిస్తున్నా కూడా, అలాగే ఓర్చుకుని ఉంటుంది. చివరికి మరో రెండు మూడు రోజుల్లో పిల్లలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందని గుర్తించిన సమయంలో.. అక్కడి నుంచి తల్లి రాచనాగు శాశ్వతంగా వెళ్లిపోతుంది. తిరిగి మళ్లీ అక్కడికి రాదు! ఒకరకంగా చెప్పాలంటే.. దేవుడి మీద భారం వేసినట్టుగా ఆ ప్రాంతాన్ని వీడుతుంది!!
దీనికి కారణం ఏమంటే.. మూడు, నాలుగు నెలలు ఆకలితో ఉన్న తల్లిపాము, పిల్లలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాటిని తినే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా పాములు తమ పిల్లలను ఇలాగే తినేస్తాయి. రాచనాగు ఆహారం కూడా ఇతర చిన్న పాములే కావడంతో.. తన పిల్లలను తానే తినేస్తానేమో అనే భయంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది! అలా, తన పిల్లలను తాను చూడకుండానే గూడు నుంచి వెళ్లిపోతుంది. మళ్లీ అక్కడికి తిరిగిరాదు, ఎప్పటికీ వాటిని కలుసుకోదు కూడా! అందుకే పాము జాతుల్లోనే.. రాచనాగును "గొప్ప తల్లి" అంటారు. ప్రకృతి ఎంత వైవిధ్యమైనదో ఇలాంటి విషయాలు రుజువు చేస్తుంటాయి!!