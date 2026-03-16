ETV Bharat / offbeat

ఒంటిపూట బడుల వేళ - పిల్లలకోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్" రెసిపీ! - టేస్ట్ సూపర్!

- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే నయా "శాండ్​విచ్" - సమ్మర్​లో రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిస్తుంది!

Kids Special Sandwich Recipe
Kids Special Sandwich Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kids Special Sandwich Recipe : పిల్లలకు ఒంటి పూట బడులు మొదలయ్యాయి. దాంతో ఇంటి దగ్గరనే ఎక్కువ టైమ్ గడపనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈవెనింగ్ టైమ్ తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో ఎప్పుడూ రెగ్యులర్​గా చేసి పెట్టే పునుగులు, పకోడీ, బజ్జీలు వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "దహీ శాండ్​విచ్". ఎలాంటి సాస్​లు, క్రీమ్​లు, మయోనైజ్ వంటివి లేకుండానే ఇది రెడీ అవుతుంది. పెరుగుతో స్టఫింగ్​తో మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. మరి, లేట్ చేయకుండా యమ్మీ యమ్మీ ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బ్రెడ్ స్లైసులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎనిమిది - బ్రెడ్ స్లైసులు
  • అర కప్పు - పెరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు చెంచాలు - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
  • అర చెంచా - మిరియాలపొడి
  • అర చెంచా - ఆవపొడి
  • ఒక స్పూన్ - చిల్లీ ఫ్లేక్స్
  • అర చెంచా - సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • మూడు చెంచాలు - వెన్న
  • నాలుగు చెంచాలు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • అర కప్పు - సన్నని క్యారెట్ తురుము
  • నాలుగు చెంచాలు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • నాలుగు చెంచాలు - సన్నని క్యాప్సికమ్ ముక్కలు

సాయంకాలం వేళ అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్ తురుము రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్కాప్సికమ్ ముక్కలు, సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని ఉండల్లేకుండా విస్కర్​తో బాగా గిలక్కొట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • అనంతరం బ్రెడ్ స్లైసులను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటూ వాటికి రెండువైపులా చక్కగా వెన్న రాసుకుని ప్లేట్​లో ఉంచాలి.
క్యారెట్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి అది వేడయ్యాక వెన్న రాసిన బ్రెడ్ స్లైసులను ఉంచి రెండు వైపులా దోరగా కరకరలాడేలా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టఫింగ్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గిల్లక్కొట్టి పెట్టుకున్న పెరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
ఉల్లిపాయ (ETV Bharat)
  • అలాగే, సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆవపొడి, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
  • అనంతరం వెన్నతో క్రంచీగా ఒక బ్లెడ్ స్లైస్ తీసుకుని దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగు స్టఫింగ్​ను తగినంత వేసుకుని అంత సమానం​గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పైన మరో కాల్చిన బ్రెడ్ స్లైస్​ ఉంచి చక్కగా కవర్ చేయాలి. ఇలానే వెన్నతో కాల్చిన బ్రెడ్ స్లైసులన్నింటినీ దహీ స్టఫింగ్​తో స్టఫ్ చేసుకోవాలి.
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఈ విధంగా అన్నింటినీ రెడీ చేసుకున్నాక ఒక్కో శాండ్​విచ్​ను త్రిభుజం షేప్ వచ్చేలా ​విచ్​లా ముధ్యలోకి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే సమ్మర్ స్పెషల్ "దహీ శాండ్​విచ్" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక వీటిని టమాటా సాస్​లో డిప్ చేసి పైన కొంచెం సన్నని కారప్పూసను చల్లుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ సమ్మర్​లో ఈవెనింగ్ టైమ్ అప్పటికప్పుడు ఇలా శాండ్​విచ్ చేసి పెట్టండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు.
మిరియాలు (Getty Images)

TAGGED:

DAHI SANDWICH RECIPE
SUMMER SNACK RECIPES
HOW TO PREPARE CURD SANDWICH
దహీ శాండ్​విచ్ తయారీ విధానం
KIDS SPECIAL SANDWICH RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.