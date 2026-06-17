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నా కిడ్నీ ఇస్తా తీసుకోండి.. పదేళ్లుగా ఓ డాక్టర్ పోరాటం!

- రక్తదానం చేయడానికే ముందుకురాని జనాలు ఎందరో - ఊరూపేరూ తెలియని వ్యక్తికి కిడ్నీ దానం చేసిన వైద్యురాలు!

Kidney Donation
Kidney Donation (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 11:58 AM IST

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Kidney Donation : మానవ శరీరంలో కిడ్నీ ఎంత విలువైనదో అందరికీ తెలుసు. కిడ్నీ వైఫల్యం చెందిన వారిలో ఎంతో మంది, దాతలు దొరకక ప్రాణాలు కోల్పోతుంటారు. అంతటి ముఖ్యమైన అవయవాన్ని రోగులకు ఇవ్వడానికి వారి కుటుంబ సభ్యులే ముందుకు రారు. కానీ, ఎవరో కూడా తెలియని వ్యక్తులకు కిడ్నీ ఇవ్వడానికి ఓ మహిళా డాక్టర్ పదేళ్లుగా పోరాటం చేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు అడ్డు చెప్పినా కూడా వినకుండా మూత్రపిండం దానం చేస్తానంటూ కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగారు. చివరకు తన ఆశయం నెరవేర్చుకున్నారు. ఓ వ్యక్తికి కిడ్నీ అందించారు. ఇంతకీ ఎవరా వైద్యురాలు? జేబులోనుంచి నగదు తీసి ఇచ్చినట్టుగా ఒంట్లోంచి కిడ్నీ తీసి ఇవ్వడమేంటి? అయినా మూత్ర పిండం కావాలంటే పోరాటం చేయాలికానీ, దానం చేయడానికి పోరాటమేంటి? ఆఖరికి ఎవరికి ఇచ్చారు? అసలు ఆమె ఆశయమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆమె పేరు థాంకమ్‌ సుబ్రమణ్యన్‌. బెంగళూరులోని మణిపాల్‌ ఆసుపత్రిలో గర్భస్థ శిశువుల నిపుణురాలు. తన అవయవాలు దానం చేయడానికి 2014లోనే ఆమె అంగీకార పత్రంపై సంతకం చేశారు. అయితే, ఇలా ఎంతో మంది సంతకం చేస్తున్నప్పటికీ, వారు మరణించిన తర్వాత అవయవ దానం జరగడం లేదని ఆమె గుర్తించింది. అవయవాలు దానం చేసినవారు చనిపోయిన ప్రాంతం, వారి అనారోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ సభ్యులు అవయవ దానాన్ని మరిచిపోవడం వంటివి ఎన్నో కారణాలున్నాయి. అందువల్ల, తాను బతికి ఉండగానే కిడ్నీ దానం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ, ఆమె నిర్ణయాన్ని కుటుంబం మొత్తం వ్యతిరేకించింది. ఫ్యామిలీ సభ్యులేకాదు, వైద్య నిబంధనలు కూడా అందుకు అనుమతించలేదు. అయినా సరే, కిడ్నీ విలువ.. రోగుల అవసరం తెలిసిన ఆ వైద్యురాలు తప్పకుండా ఇచ్చి తీరాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు.

నిబంధనల ప్రకారం :

కిడ్నీ దానం చేయడం అనేది అంత సులువైన విషయం కాదు. రోగికి దగ్గరి బంధువులు మాత్రమే ఈ పని చేయాలన్నది రూల్. ఇతరులకు ఇవ్వడానికి అనుమతి లేదు. దీనికి కారణం ఉంది. ఇతరులకు కిడ్నీలు ఇవ్వడానికి రూల్స్ అనుమతిస్తే, అవయవాలతో వ్యాపారం చేసే అక్రమార్కులు పుట్టుకొస్తారు. అందుకే ఇంత కఠినమైన ఆంక్షలు విధించారు. అయినప్పటికీ, మానవతా దృక్పథంతో తనకు అవకాశం ఇవ్వాలంటూ థాంకమ్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు. అందుకు కావాల్సిన పత్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటూ, వైద్య సంఘాలను కలుస్తూ, వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ముందుకు సాగారు.

అనుమతి వచ్చినప్పటికీ..

ఇలా పదేళ్లు గడిచాయి. చివరకు ఆమె కిడ్నీ దానం చేయడానికి 2023లో అనుమతి లభించింది. 24 ఏళ్ల వ్యక్తికి ఆమె మూత్రపిండం ఇవ్వాల్సి ఉంది. కానీ, ఆఖరులో అంతా రివర్స్ అయ్యింది! దాతకూ, గ్రహీతకూ మధ్య బంధుత్వం లేనందువల్ల తిరస్కరిస్తున్నామని వైద్య వర్గాలు చెప్పాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ వార్త థాంకమ్‌ను మరింత ఆవేదనకు గురిచేసింది.

వయసు పెరుగుతోంది..

డాక్టర్ థాంకమ్‌ 60 ఏళ్లకు దగ్గరవుతున్నారు. ఆమె ఫ్యామిలీలో ఇరువైపులా షుగర్ హిస్టరీ ఉంది. తనకు అటాక్ అయితే, ఇక ఆర్గాన్ డొనేషన్​కు అవకాశం ఉండదు. అందుకే, ఆమె తన ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. చివరకు కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు. ఆమె నిజాయతీని న్యాయస్థానం గుర్తించి, డిసెంబరు 2025లో పర్మిషన్ ఇచ్చింది. కిడ్నీ కోసం నమోదు చేసుకున్న గ్రహీతల ఆర్డర్​ ప్రకారం 54 ఏళ్ల సురేఖ అనే మహిళకు, థాంకమ్ తన కిడ్నీని దానం చేసే అవకాశం లభించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కిడ్నీ మార్పిడి జరిగిపోయింది.

అసలు ఆశయం అదే!

ఎలాంటి సంబంధమూ లేని వ్యక్తికి కిడ్నీ ఇవ్వడానికి తాను ఎందుకు సిద్ధపడ్డానో థాంకమ్‌ తెలిపారు. బతికి ఉండగానే ఎవరైనా కిడ్నీ దానం చేయొచ్చని, ఆ తర్వాత కూడా ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చని తెలియజేయడమే తన ఉద్దేశ్యమని ఆమె అంటున్నారు. ఒక ప్రాణంతోపాటు ఇంత గొప్ప ఆశయాన్ని కూడా బతికించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొత్తానికి ఆమె కిడ్నీ ఇవ్వడంతో.. అటు పదేళ్లుగా బాధపడుతున్న సురేఖ ఆరోగ్యం, ఇటు థాంకమ్‌ మనసు రెండూ కుదుటపడ్డాయి. కేవలం రక్తదానం చేయడానికే ముందుకు రాని కోట్లాది మంది జనాలకు, థాంకమ్ కిడ్నీ దానం ఒక ఆదర్శం కావాలని ఆశిద్దాం.

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