పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

- ఎన్నో జంతువులు ఉండగా పిగ్గును సెలక్ట్​ చేసుకోవడానికి కారణమేంటి? - దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర!

piggy Bank Story
piggy Bank Story (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 2:40 PM IST

piggy Bank Story : డబ్బు పొదుపు గురించి టీవీ యాడ్స్​లో చూసినా, బ్యాంకు ప్రచారాల్లో చూసినా, చివరకు వార్తా పత్రికల్లో చూసినా ఒక చిత్రం ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. అదే పిగ్గీ బ్యాంక్. దీన్నే కిడ్డీ బ్యాంక్ అని కూడా పిలుస్తారు. చిన్న పంది పిల్ల బొమ్మ పైభాగంలో ఏర్పాటు చేసిన చీలిక ద్వారా కరెన్సీ కాయిన్స్, నోట్లు లోనికి వేస్తూ పొదుపు చేయడం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలకు పొదుపు నేర్పే విషయంలో ఈ పిగ్గీ బ్యాంక్ తప్పకుండా ఉంటుంది. మరి, ఈ పంది బొమ్మ ప్రత్యేకత ఏంటి? ఏ జంతువూ లేనట్టుగా దీన్ని మాత్రమే ఎందుకు సెలక్ట్ చేసుకున్నారు? వంటి సందేహాలు మీకెప్పుడైనా వచ్చాయా? మరి, వాటికి సమాధానాలు దొరికాయా? "లేదు" అంటే మాత్రం ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

అనగనగా..

అనగనగా బ్యాంకులు లేని కాలంలో.. అంటే 15వ శతాబ్దంలో సొమ్ములు దాచుకునేందుకు ఈ పిగ్గీ బ్యాంకును కనిపెట్టారు. వీటికి ముందు డబ్బాల్లో భద్రపరుచుకునేవారు. ఇప్పుడు కొందరు అమ్మలు పోపుల డబ్బాలో దాచినట్టుగానే ఆ రోజుల్లోనూ చేసేవారు. కానీ, అవసరం రాగానే వెంటనే చేయి డబ్బాలోకి వెళ్లేది. అలా ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ డబ్బాలే కనిపించేవి. దీంతో.. ప్రత్యామ్నాయ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా పిగ్గీ బ్యాంకు పుట్టుకొచ్చింది.

పిగ్గు మాత్రమే ఎందుకు?

మురికి కాలువల్లో దొర్లుతూ ఉంటుందనే కారణంతో పందిని మన దగ్గర నీచంగా చూస్తారు కానీ, విదేశాల్లో మాత్రం దాన్ని అదృష్టానికి గుర్తుగా చూస్తారు. అత్యంత ముఖ్యమైన డబ్బు దాచడానికి పిగ్ రూపాన్ని ఎంచుకున్నారంటేనే వారికి అది ఎంత సెంటిమెంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, మరో అంతరార్థం కూడా ఉంది! ఇతర ఏ జంతువుకైనా తిండి పెట్టాలంటే డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిందే. కానీ, పందికి మాత్రం అలాంటి అవసరం లేదు. ఇంట్లోని వ్యర్థాలు తిని బతికేస్తుంది. యజమాని డబ్బును ఆదా చేస్తుంది. పిగ్గీ బ్యాంకు రూపానికి ఇది కూడా బలమైన కారణంగా చరిత్రకారులు చెబుతారు.

piggy Bank Story (Getty Images)

ఇదే బహుమతి :

యూరప్​లోని దేశాలతోపాటు జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్ వంటి కంట్రీస్ కూడా పందిని అదృష్టానికి సింబల్​గా పరిగణిస్తాయి. అందుకే, దాదాపు అందరి ఇళ్లలోనూ ఈ పిగ్గీ బ్యాంక్ ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఎవరి ఇంట్లోనైనా ఫంక్షన్స్​ జరిగినప్పుడు బహుమతి ఇవ్వాల్సి వస్తే దీన్ని తప్పకుండా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారట! తొలి నాళ్లలో దీన్ని "పిగ్గ్" అని పిలుచుకునేవారు. 19వ శతాబ్దం తర్వాత "పిగ్గీ బ్యాంకు"గా మారింది. ఇది ఎవరి ఇంట్లోనైతే ఉంటుందో వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుందని నమ్ముతారు. పొదుపు పట్ల బాధ్యత కూడా తెలిసి వస్తుందని భావిస్తారు. చైనాలో ఈ పిగ్గీ బ్యాంకును ఇప్పటికీ చాలా మంది వినియోగిస్తున్నారు. ఇది ఉన్న ఇల్లు ఐశ్వర్యంతో తులతూగుతుందని నమ్ముతారు.

పలు రకాలుగా :

పిగ్గీ బ్యాంకును తొలి నాళ్లలో మట్టితోనే తయారు చేసేవారు. దాన్ని డబ్బులతో నింపిన తర్వాత పగలగొట్టి సొమ్ములు తీసుకునేవారు. ఆ తర్వాత కాలంలో చాలా రకాలుగా తయారు చేస్తూ వచ్చారు. చెక్క, పింగానీ, గాజుతో తాయరు చేశారు. ప్లాస్టిక్​తో కూడా పిగ్గీ బ్యాంకులు రూపొందాయి. ఎంతో చరిత్ర కలిగిన ఈ పిగ్గీ బ్యాంకులు పొదుపునకు సింబల్​గా మారిపోయాయి. అందుకే.. ఈ మోడ్రన్​ యుగంలోనూ బ్యాంకు వంటి సంస్థలు ఇప్పటికీ పిగ్గీ బ్యాంకును ప్రచారాలకు వినియోగిస్తున్నాయి.

