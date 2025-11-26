"కిచిడీ" ఇలా చేస్తే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు - బాక్స్ ఖాళీ చేసి తీసుకొస్తారు.
అందరికీ ఇష్టమైన మిక్స్ వెజ్ ఘీ కిచిడీ - సరికొత్త పద్ధతిలో కుక్కర్లో ఇలా చేసేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 7:47 PM IST
Mix Veg Ghee Khichdi Making in Telugu : మనం రోజూ వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను తింటూనే ఉంటాం. అయినా నాలుక అప్పుడప్పుడు వెరైటీ రుచులను కోరుకుంటుంది. అందుకే మీకోసం ఒక మంచి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మిక్స్ వెజ్ ఘీ కిచిడీ. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంట్లో వాళ్లందరూ మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా! పిల్లలు పెద్దలూ దీనిని చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్టీటేస్టీ మిక్స్ వెజ్ ఘీ కిచిడీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - 1 కప్పు
- నెయ్యి - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 4
- వంకాయలు - 3
- బంగాళదుంప - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- అలాగే ఒక క్యారెట్, నాలుగు బీన్స్, మూడు పొడుగు వంకాయలు, ఒక బంగాళదుంపను కడిగి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు కుక్కర్లో అర కప్పు నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇందులో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, కట్ చేసుకున్న క్యారెట్, ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తరుగు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొడుగు వంకాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి. ఇందులోనే బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కప్పు పెసరపప్పు, నానబెట్టిన బియ్యం యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇందులో మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి రైస్ను కలపాలి. ఇప్పుడు మరో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కమ్మని మిక్స్ వెజ్ ఘీ కిచిడీ మీ ముందుంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
