మీ వాహనం తాళానికి "సీక్రెట్ కోడ్"! - దాని ఉపయోగాలేంటో మీకు తెలుసా?

- తాళం చెవి మెటల్ ట్యాగ్​పై మేలు చేసే "కీ" కోడ్ - ఇలా భద్రపరుచుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

Published : April 1, 2026 at 4:51 PM IST

Key Metal Tag Benefits : మనం బైక్, కారు, ఆటో, లారీ ఇలా ఎలాంటి కొత్త వాహనం ఏది కొనుగోలు చేసినా, దానికి రెండు తాళం చెవులు వస్తుంటాయి. ఇందులో ఒక తాళం చెవిని నిత్యం వాడుతూ మరొకటి భద్రంగా దాచుకుంటుంటాం. అయితే, కొన్నిసార్లు తాళం ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోతుంటాం. సమయానికి ఇంట్లో దాచిపెట్టిన కీ కూడా దొరకదు. ఇంకొన్నిసార్లు బయటకు వెళ్లినప్పుడు పని హడావుడిలో పడి తాళం చెవులు పోగొట్టుకుంటాం.

అలా తాళం చెవి పోయినప్పుడు మనలో చాలా మంది వెంటనే డూప్లికేట్ తాళం కోసం తాళాలు తయారుచేసే వాళ్ల దగ్గరకి పరుగులు తీస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? మీ బైక్, కారు లేదా ఇతర వెహికల్ తాళం చెవి పోయినప్పుడు టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు. తాళం చెవి వెంట వచ్చే ఈ "సీక్రెట్ నంబర్ కోడ్" కనుక మీకు తెలిసి ఉంటే కొత్త తాళం సులువుగా పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, డూప్లికేట్ తాళాలతో పోల్చితే ఇలా పొందిన కీతో ఎలాంటి ప్రమాదం కూడా ఉండదంటున్నారు. ఇంతకీ, ఆ సీక్రెట్ నంబర్ కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దాన్ని ఎలా భద్రపరచుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మీరు కొత్తగా ఏదైనా వెహికల్ కొన్నప్పుడు రెండు తాళం చెవులతో పాటు దానికి ఒక చిన్న మెటల్ ట్యాగ్ కూడా వస్తుంది. అయితే, తాళం చెవి భద్రంగా ఉండడం కోసం, ఎక్కడైనా పెట్టినప్పుడు త్వరగా దొరకడం కోసం రకరకాల కీ చెయిన్​లు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇదే క్రమంలో తాళం చెవి వెంట వచ్చే "మెటల్ ట్యాగ్" కీ చెయిన్ అట్రాక్షన్​ను తగ్గిస్తుందనో, అడ్డంగా ఉందనో, అక్కరకు రాదనో పడేస్తుంటారు. అలా మీరు అనవసర వస్తువుగా భావించే ఆ "చిన్న మెటల్ ట్యాగ్" ముక్క తాళం చెవి పోయినప్పుడు కొండంత అండగా నిలుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

మెటల్ ట్యాగ్​పై మేలు చేసే "కీ" కోడ్ :

తాళం చెవుల వెంట వచ్చే మెటల్ ట్యాగ్​పై ఒక ప్రత్యేకమైన నంబర్​ కలిగిన కోడ్ ఉంటుంది. దీన్నే "కీ కోడ్" అని అంటారు. తాళం చెవి పోయినప్పుడు మెటల్ ట్యాగ్​పై ఉన్న ఆ సీక్రెట్ "కీ కోడ్" ద్వారా సింపుల్​గా కొత్త తాళం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మీకు దగ్గరలోని అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్​కు వెళ్లి ఆ కోడ్​ను చెబితే దాని ఆధారంగా ఒరిజినల్ కీ రెడీ చేసి ఇస్తారు. అదే, కోడ్ లేనట్లయితే కొన్నిసార్లు లాక్ సెట్ మొత్తం మార్చాల్సిన పరిస్థితి రావొచ్చు. ఇది కాస్త డబ్బుతో కూడుకున్న పని. అలాకాకుండా మెటల్ ట్యాగ్​పై ఉండే కీ కోడ్ మీకు తెలిసి ఉంటే తాళం చెవి పోయినప్పుడు ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్నారు.

మీ బండికి ఈ "క్యూఆర్​ కోడ్" అంటించారా? - ఎమర్జెన్సీ మొదలు ఎన్నో అవసరాలు తీరుస్తుంది!

స్మార్ట్ కీ లకు ఈ కోడ్ కీలకమే :

నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో అన్ని వెహికల్స్​కు ఆధునిక స్మార్ట్ కీలు వస్తున్నాయి. అయితే, వీటికి కూడా ఈ కీ కోడ్ చాలా అవసరమంటున్నారు. ఎందుకంటే వాటి లోపల ఉండే ఎమర్జెన్సీ ఫిజికల్ కీని రెడీ చేయడానికి కూడా ఈ కోడ్ అనేది కీలకంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, మెటల్ ట్యాగ్​పై ఉండే కీ కోడ్ వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నప్పటికీ అంతే ప్రమాదకరమని కూడా గమనించాలి. ముఖ్యంగా ఈ సీక్రెట్ కోడ్ ఎవరైనా తప్పుడు వ్యక్తుల చేతికి చిక్కితే, సులువుగా డూప్లికేట్ తాళాన్ని తయారు చేసే ప్రమాదం లేకపోలేదు. అందుకే, తాళం చెవుల వెంట వచ్చే మెటల్ ట్యాగ్​ను భద్రంగా దాచుకోవాలి.

"కీ కోడ్​" ఇలా భద్రపరుచుకోండి :

మనలో చాలా మంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే, తాళం చెవితో పాటే మెటల్ ట్యాగ్​ను ఉంచుతుంటారు. అలా ఉంచినప్పుడు తాళం చెవి పోయినప్పుడు దాన్ని కోల్పోతాం. అప్పుడు కొత్త తాళం పొందడం కష్టంగా మారొచ్చు. అందుకే కీ కోడ్ ఉండే మెటల్ ట్యాగ్​ను తాళంతో పాటే ఉంచకుండా వెహికల్​కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్​తో కలిపి భద్రపరుచుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే మెటల్ ట్యాగ్​పై ఉండే ఆ నంబర్​ను ఫొటో తీసి ఫోన్​ లేదా మెయిల్​లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోవడం ఉత్తమం. ఇలా కీ కోడ్​ను భద్రంగా దాచుకుంటే తాళం చెవి పోయినప్పుడు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

రవాణా శాఖ "కొత్త రూల్" తెలుసా? - ఇక RTO ఆఫీసుకు వెళ్లకుండానే కొత్త RC

సాధారణం, నైట్రోజన్ రెండిట్లో ఏ గాలి మంచిది? -​ ఏ టైరులో ఎంత నింపాలి?

