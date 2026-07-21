"అనకొండ Vs పైథాన్" - ప్రపంచంలోనే పెద్ద పాము ఏంటో తెలుసా?
ఇండియాలో కనిపించేది ఏంటి? - రెండు పాముల మధ్య తేడాలెన్నో!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 12:08 PM IST
Anaconda vs Python : అనకొండ, పైథాన్ రెండూ ఒకటే అనుకుంటారు చాలా మంది. వాటిని పర్యాయపదాలుగా భావిస్తుంటారు. కానీ, ఈ రెండు పాముల మధ్య ఒకే రకమైన పోలికలు ఉన్నా వ్యత్యాసాలు కూడా ఉన్నాయి. రంగు, రూపం, బరువు ఆధారంగా అనకొండ, పైథాన్లను వర్గీకరించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రెండు పాములకు విషం లేకపోడం గమనార్హం. కానీ, ఎరను లొంగదీసుకోవడంలో బిగించి, ఎముకలను విరగ్గొట్టి మింగేసే తీరు చావుకు ముందే నరకాన్ని పరిచయం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వీటి మధ్య సారూప్యతలున్నా అవి వేర్వేరు జాతులు అని తేల్చారు పరిశోధకులు. అనకొండలు దక్షిణ అమెరికాలోని చిత్తడి నేలలు, జలమార్గాలతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉండగా, పైథాన్ పాములు ఆఫ్రికా, ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా అంతటా కనిపిస్తుంటాయి.
పరిమాణం, శరీర నిర్మాణం పరంగా ఏ పాము పెద్దది? అనే చర్చ తరచుగా వినిపిస్తుంది. పొడవును లేదా బరువు ఆధారంగా ఏది పెద్దది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. పైథాన్లు సహజంగా ఎక్కువ పొడవు ఉంటాయి. అనకొండల పరిమాణం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆకుపచ్చ అనకొండలు సాధారణంగా పొట్టిగా ఉంటాయి కానీ గణనీయంగా బరువుగా ఉంటాయి. వాటి శరీరంలో అపారమైన కండరాలు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలో అత్యంత బరువైన పాము అనే చర్చ వస్తే ఆకుపచ్చ అనకొండ పేరు మొదట ప్రస్తావనకు వస్తుంది.
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నివాసం, విస్తరణ : అనకొండలు దక్షిణ అమెరికాకు చెందినవి, అక్కడ అవి తడి నేలలు, వరద అడవులు, చిత్తడి నేలలు, నెమ్మదిగా ప్రవహించే నదుల్లో అనకొండలు ఆవాసం ఏర్పర్చుకుంటాయి. కొండచిలువలు చాలా విస్తృత భౌగోళిక పరిధిలో నివసిస్తాయి. ఆఫ్రికా, ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా అంతటా ఉష్ణమండల అడవులు, గడ్డి మైదానాలు, రాతి భూభాగాలు, చిత్తడి నేలల్లో వివిధ జాతులు నివసిస్తాయి.
అనకొండలు సాధారణంగా నీటి సమీపంలో తమ ఎరను మాటువేసి పట్టుకుంటాయి. నీటి అడుగున దాగి ఉండి, ఒక జంతువు సమీపించే వరకు వేచి చూసి ఆకస్మిక దాడి చేస్తాయి. ఎర తప్పించుకోకుండా చుట్టుకుని, చివరికి అది సరిగ్గా శ్వాస తీసుకోకుండా చేస్తాయి.
కొండచిలువలు కూడా ఇలాంటి పద్ధతినే ఉపయోగిస్తాయి, కానీ అవి తరచుగా వైవిధ్యమైన పరిసరాల్లో వేటాడుతాయి. జంతువుల దారుల వెంట, నీటి వనరుల దగ్గర లేదా దట్టమైన చెట్ల పొదలు, కొమ్మలపై ఉంటాయి.
అనకొండలు నీటిలో బాగా ఈదుతాయి. వాటి కళ్లు, ముక్కు రంధ్రాలు తల పైభాగంలో ఉండడం వల్ల పరిసరాలను గమనిస్తూనే చాలా వరకు దాగి ఉండటానికి వీలు కలుగుతుంది. కొండచిలువలు సైతం బాగా ఈత కొట్టగలవు కానీ, నీటి విషయంలో అనకొండల సామర్థ్యం అధికం.
అనకొండలు నేరుగా పిల్లలకు జన్మనిస్తే కొండ చిలువలు గుడ్లు పెడతాయి. అనకొండ ఒకే కాన్పులో డజన్ల కొద్దీ పిల్లలకు జన్మనిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కటి పుట్టినప్పటి నుంచి స్వతంత్రంగా జీవించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
కొండచిలువలు గుడ్లు పెట్టడం ద్వారా తమ సంతతిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఆడ కొండచిలువ తరచుగా గుడ్లు పొదుగుతుంది. పిల్లలు పొదిగే వరకు అనువైన వెచ్చదనం కోసం తన శరీరాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
అనకొండ - పైథాన్ మధ్య తేడాలు