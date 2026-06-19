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"కోతి పిల్లకు విద్యుత్ షాక్" - సీపీఆర్ చేసి కాపాడిన కార్మికుడు - వీడియో వైరల్!

తప్పిన ప్రాణాపాయం - సీపీఆర్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తున్న ఘటన!

cpr_for_monkey
cpr_for_monkey (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 4:38 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 4:59 PM IST

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Monkey CPR in Kerala : పని ముగించుకుని వెళ్తున్న ఓ కార్మికుడు రోడ్డుపై పడి ఉన్న కోతి పిల్లను చూసి చలించాడు. వెంటనే సీపీఆర్ చేసి దానికి పునర్జన్మను ప్రసాదించాడు. ఈ మానవీయ ఘటన కేరళలోని కన్నూర్​లో చోటుచేసుకోగా, సంబంధిత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. సీపీఆర్ చేసిన కార్మికుడిని నెటిజన్లు ప్రశంసల్లో ముంచెత్తుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ సీపీఆర్​ పై అవగాహన కలిగి ఉండాలని ఈ ఉదంతం చాటుతోంది.

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కొన్ని సంఘటనలు మానవత్వాన్ని చాటుతాయి. మనసును హత్తుకుంటాయి. కొన్నేళ్ల పాటు నిలిచిపోతాయి. కేరళలోని కన్నూర్‌లో చప్పరపడవంలో జరిగిన ఘటన ఇది. విద్యుత్ షాక్​కు గురైన ఓ కోతి పిల్ల రోడ్డు పక్కన పోడిపోగా, అదే సమయంలో కలప కార్మికులైన సనల్ మను, రఫీక్, మేజో అటుగా వెళ్తూ గమనించారు. వెంటనే స్పందించిన మేజో కోతి పిల్లకు సీపీఆర్ చేశాడు. బతుకుతుందో లేదో అని ఆలోచించకుండా తనకు వచ్చిన సీపీఆర్ అనే మంత్రాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగించాడు. చేతి వేళ్లతో కోతి పిల్ల గుండెలపై నొక్కడంతో కాసేపటికే అది ఊపిరితీసుకుంది.

cpr_for_monkey (ETV Bharat)

IRPC శిక్షణ ఒక మలుపుగా మారింది

"పని పూర్తయిన తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వెళ్తుండగా దారిలో ఒక కోతి పడిపోయి కనిపించింది. అది ఇతర వాహనాల కిందపడి నలిగిపోకుండా పక్కకు జరపడానికి ప్రయత్నించగా దాంట్లో ప్రాణం ఉన్నట్లు అనిపించింది. దాని చుట్టు పక్కన మరికొన్ని కోతులు కూడా ఆ కోతిని గమనిస్తున్నాయి. అది షాక్‌లో ఉందని గ్రహించిన వెంటనే, ఆలస్యం చేయకుండా దానికి సీపీఆర్ (CPR) చేశాను." - మెజో, కలప కార్మికుడు

శిక్షణలో భాగమై

కన్నూర్‌లోని 'ఇనిషియేటివ్ ఫర్ రిహాబిలిటేషన్ అండ్ పాలియేటివ్ కేర్ (IRPC)'లో మెజో చురుకైన సభ్యుడు. గత నెలలో నిర్వహించిన ప్రథమ చికిత్స తరగతికి హాజరై సీపీఆర్ ప్రక్రియ గురించి నేర్చుకున్నారు. ఈ అనుభవం ఈ కీలక దశలో మెజో, అతని స్నేహితులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. ఛాతీపై పదేపదే నొక్కి, సీపీఆర్ చేసిన తర్వాత ఆ కోతి పిల్ల శ్వాస తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత దానికి నీళ్లు ఇవ్వడంతో, అది పూర్తిగా కోలుకుంది. ఈ అరుదైన క్షణాన్ని అతడి స్నేహితుడు అన్సల్ తన మొబైల్‌లో బంధించాడు.

ఒక కోతి ప్రాణాన్ని కాపాడటమే కాకుండా, సమాజంలో సీపీఆర్ (CPR) గురించి ఎంత అవగాహన అవసరమో ఈ సంఘటన తెలియజేస్తుంది. ఈ శిక్షణ ద్వారా తాము ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడామని మెజో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

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Last Updated : June 19, 2026 at 4:59 PM IST

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