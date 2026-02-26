ETV Bharat / offbeat

Kerala Style Ulli Vada
Kerala Style Ulli Vada (ETV Bharat)
Kerala Style Ulli Vada: స్కూల్​ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకైనా, ఆఫీసులకు వెళ్లొచ్చినా పెద్దలకైనా ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో స్నాక్స్​ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిమంది ఏవేవో వెరైటీలు చేస్తే.. మరికొద్దిమంది మాత్రం వాటిని తయారు చేసే ఓపిక లేక బయట నుంచి బజ్జీలు, పకోడీలు వంటివి కొని తింటుంటారు. అయితే ఇప్పుడా ఆ అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకునే స్నాక్​ రెసిపీ ఒకటి ఉంది. అదే ఉల్లి వడలు. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్​తో తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్​ చేసుకునే వీటిని పిల్లలు పెద్దలు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కేరళ స్టైల్​ ఉల్లి వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kerala Style Ulli Vada
Kerala Style Ulli Vada (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మైదా పిండి - 1 కప్పు
  • కారం - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • సోంపు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Kerala Style Ulli Vada
Kerala Style Ulli Vada (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఉల్లిపాయల చివర్లు కట్​ చేసి పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా క్లీన్​ చేసుకున్న తర్వాత నీళ్లు లేకుండా చేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును కూడా సన్నగా తరగాలి. అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు తీసుకున్న బౌల్​లోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి గట్టిగా ప్రెస్​ చేసుకుంటూ అంటే ఆనియన్స్​లో నుంచి నీరు ఊరేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Kerala Style Ulli Vada
Kerala Style Ulli Vada (Getty Images)
  • ఇలా ఆనియన్స్​ను కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఉల్లిపాయల్లో నీరు ఊరుతుంది. అప్పుడు అందులోకి మైదా పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలోకి మైదా పిండి సరిపోయింది అనుకున్న తర్వాత అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, సోంపు, కరివేపాకు, కారం వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Kerala Style Ulli Vada
Kerala Style Ulli Vada (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కలుపుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసుకుని వడల షేప్​లో వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని వడలుగా వత్తుకుని కడాయికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి వడలను రెండు వైపులా నిధానంగా తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వడలు పర్ఫెక్ట్​గా కాలినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన వాటిని కూడా చేసుకుని ఆయిల్​లో వేసి కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కేరళ స్టైల్​ ఉల్లి వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kerala Style Ulli Vada
Kerala Style Ulli Vada (ETV Bharat)

