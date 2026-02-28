ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్టైల్ "కొబ్బరి చికెన్ కర్రీ" - ముద్దకో ముక్క అద్దిరిపోద్ది!

చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతమే!

Coconut Chicken Curry
Coconut Chicken Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Coconut Chicken Curry in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే నాన్​వెజ్​ రెసిపీల్లో చికెన్​ ఒకటి. దీనితో ఫ్రై, కర్రీ అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే మరీ మీరు ఎప్పుడైనా కేరళ స్టైల్ కొబ్బరి​ చికెన్​ కర్రీ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఈ విధంగా చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇక లేట్​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Coconut Chicken Curry
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్​ - 2 కిలోలు
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - 20
  • ఉల్లిపాయలు - 6
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 4 టీ స్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 2 కప్పులు
  • దాల్చినచెక్క - 1
  • యాలకులు - 6
  • లవంగాలు - 8
  • అనాసపువ్వు - 2
  • సోంపు - 2 టీ స్పూన్లు​
  • కారం - తగినంత
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్​
  • నూనె - 6 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Coconut Chicken Curry
పచ్చికొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కిలోల చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే ఆరు ఉల్లిపాయలు, 20 చిన్న ఉల్లిపాయలను పొట్టు తీసి తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా నాలుగు టమోటాలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని తురిమి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు కప్పుల కొబ్బరి తురుము వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
Coconut Chicken Curry
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • కొబ్బరి కాస్త వేగాక రెండు అనాసపువ్వులు, ఎనిమిది లవంగాలు, ఆరు యాలకులు, రెండు దాల్చినచెక్క, రెండు టీ స్పూన్ల సోంపు యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే తరిగి ఉంచిన చిన్న ఉల్లిపాయలు కొన్ని వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం కొద్దిగా కరివేపాకు, నాలుగు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
Coconut Chicken Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చాక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి కలిపి మగ్గించాలి.
Coconut Chicken Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • టమోటాలు మగ్గాక చికెన్​ ముక్కలు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం గ్రైండ్​ చేసుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్​ వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం దగ్గర పడ్డాక కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే కేరళ స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే కొబ్బరి చికెన్ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

