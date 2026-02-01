నోరూరించే కేరళ స్పెషల్ "రొయ్యల కర్రీ" - ఆ రుచికి వహ్వా అనాల్సిందే!
- కొబ్బరిపాలతో సూపర్ టేస్టీ ప్రాన్స్ కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 1, 2026 at 10:36 AM IST
Kerala Style Prawns Curry in Telugu : నార్మల్గా మెజార్టీ పీపుల్ వీకెండ్స్, ఫెస్టివల్స్ టైమ్, ఇంకా ఇంటికి బంధువులు వచ్చిన సందర్భాల్లో నాన్వెజ్తో విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్ వంటి వాటికి ఫస్ట్ ప్రియార్టీ ఇస్తుంటారు. ఇక 'సీ ఫుడ్' విషయానికొస్తే చేపల పులుసు, ఫ్రై వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ, అదే రొయ్యలు అనేసరికి చాలా మంది వెనకడుగువేస్తుంటారు. వండడం రాకనో, నీచు వాసన వస్తుందనో చాలా మంది రొయ్యలతో రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అందుకే, మీ అందరి కోసం అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే కేరళవారి "రొయ్యల కర్రీ".
మలయాళీలు ఎంతో ఇష్టంగా చేసుకునే ఈ కర్రీ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. మసాలాల సువాసన, కొబ్బరి కమ్మదనం జతకలిసి రొయ్యల సహజ రుచిని మరింత పెంచుతాయి. ఇది అన్నం, అప్పం, పరోటా ఇలా దేనిలోకైనా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే, దీన్ని చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే కేరళవారి సంప్రదాయ వంటకం మలబార్ రొయ్యల కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కిలో - రొయ్యలు
- ఒకటిన్నర కప్పులు - కొబ్బరి పాలు
- పావు కప్పు - టమాటా గుజ్జు
- ముప్పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- మూడు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- పావు స్పూన్ - పసుపు
- ఒక స్పూన్ - కారం
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - ధనియాల పొడి
- అర స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- అర స్పూన్ - గరం మసాలా
సండే స్పెషల్ "బోన్లెస్ ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - ముక్క చెదరకుండా కిర్రాక్ ఉంటుంది!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పచ్చిరొయ్యలను తీసుకుని శుభ్రం చేసి ఉప్పు నీళ్లతో బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కోవాలి. పావు కప్పు పరిమాణంలో టమాటా గుజ్జును సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, ముందుగానే కొబ్బరి పాలను రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకూ వేయించాలి. ఆపై అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా గుజ్జు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసుకుని కలిపి లో-ఫ్లేమ్లో కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
- టమాటా మిశ్రమం మగ్గి నూనె పైకి తేలుతున్నప్పుడు శుభ్రంగా చేసి పక్కన పెట్టుకున్న రొయ్యలను వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, రొయ్యలను ఎక్కువ సేపు ఉడికిస్తే గట్టిపడతాయి.
- రొయ్యలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరి పాలు, గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుని మెల్లగా కలియబెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కడాయి మీద మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు కదిలించకుండా ఉంచితే రొయ్యలకు మసాలా బాగా పడుతుంది.
- ఆ తర్వాత ఒకసారి లైట్గా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కేరళ స్టైల్లో నోరూరించే "రొయ్యల కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఎప్పుడూ చేసుకునే చికెన్, మటన్లకు బదులుగా ఓసారి కేరళ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ రొయ్యల కర్రీని ట్రై చేయండి.
కేరళ స్టైల్లో "కొబ్బరి చికెన్" - అద్భుతమైన రుచి - వేడివేడిగా అద్దిరిపోతుంది!
కొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "టమాటా గుడ్డు పులుసు" - బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!