రోజూ అవే దోసెలు, ఇడ్లీలు ఏం తింటారు? - కాస్త వెరైటీగా "ఇడియప్పం" ట్రై చేయండి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 12:05 PM IST
String Hoppers Making in Telugu : నార్మల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చాలా మంది వడ, ఇడ్లీ, బోండా, దోసె, పూరీ వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే రెగ్యులర్గా ఒకే రకమైన టిఫిన్స్ తినాలన్నా కొందరికి నచ్చదు. ఇక పిల్లలు, పెద్దలైతే ఏదో ఒక కొత్త రెసిపీ చేయమని అడుగుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గృహిణులు వెరైటీగా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈరోజు ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కేరళ స్టైల్ ఇడియప్పం.
ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతాయి. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు దీన్ని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. ఈ రెసిపీకి ఆయిల్ కూడా అవసరం లేదు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మీ ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినపప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారిని ఆశ్చర్యపరచండి. కొత్తగా చేసేవారు కూడా ఈ పద్ధతిలో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 300 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 500 ఎంఎల్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మూతపెట్టి వాటర్ను మరిగించాలి. నీళ్లు మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో 300 గ్రాముల బియ్యప్పిండి వేయాలి. ఇందులో వేడి నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ గరిటెతో కలపాలి. అనంతరం చేతులకు కొద్దిగా తడి అంటించి పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు జంతికల గొట్టంలో సన్న హోల్స్ ఉన్న కారప్పూస బిళ్ల పెట్టి నెయ్యి అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని అందులో వేసి మూతపెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు నెయ్యి అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు పిండిని ప్లేట్స్పై కింద ఫొటోలో చూపిన కొద్దికొద్దిగా వత్తుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పెట్టి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు ఆరు నిమిషాల పాటు మంటను హై ఫ్లేమ్లో, 4 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూడు నిమిషాలు తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి ఇడియప్పం రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి ఇడియప్పంలను ఏదైనా స్పైసీ కర్రీ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీ వేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలకు ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా మారుతుంది.
- మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఓసారి ట్రై చేయండి.
