కేరళ స్టైల్ "ఘీ రైస్" - వెజ్​, నాన్​వెజ్ కర్రీలతో విందు పసందు!

Ghee Rice
Ghee Rice (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Ghee Rice Prepare : రైస్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. పులిహోర, బిర్యానీ, పులావ్​ లాంటివి చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకే విధంగా కాకుండా ఈసారి కేరళ స్టైల్ గీ రైస్ ట్రై చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది వెజ్, నాన్​వెజ్ వంటల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ​చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఘీ రైస్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Ghee Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కిస్​మిస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 2
  • జాపత్రి - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Ghee Rice
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్​మిస్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Ghee Rice
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇదే నెయ్యిలో పావు కప్పు సన్నటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఇందులోనే రెండు బిర్యానీ ఆకులు, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, ఒక జాపత్రి వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టి బియ్యాన్ని వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Ghee Rice
నెయ్యి (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మూడు కప్పుల వేడి నీరు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇరవై నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఇరవై నిమిషాల అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, జీడిపప్పు కిస్​మిస్​ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఘీ రైస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది! ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

