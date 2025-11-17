కేరళ స్టైల్ "ఘీ రైస్" - వెజ్, నాన్వెజ్ కర్రీలతో విందు పసందు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 1:43 PM IST
Ghee Rice Prepare : రైస్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. పులిహోర, బిర్యానీ, పులావ్ లాంటివి చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకే విధంగా కాకుండా ఈసారి కేరళ స్టైల్ గీ రైస్ ట్రై చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఇది వెజ్, నాన్వెజ్ వంటల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ చేసి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఘీ రైస్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కిస్మిస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 2
- జాపత్రి - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో పావు కప్పు సన్నటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేయాలి.
- ఇందులోనే రెండు బిర్యానీ ఆకులు, మూడు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, ఒక జాపత్రి వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టి బియ్యాన్ని వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మూడు కప్పుల వేడి నీరు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇరవై నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఇరవై నిమిషాల అనంతరం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే ఘీ రైస్ సిద్ధంగా ఉంటుంది! ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
