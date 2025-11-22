ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్టైల్ "ఫిష్ కర్రీ" - నీచు వాసన లేకుండా అద్దిరిపోయే రుచితో!

నోరూరించే చేపల కూర - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే జిందగీ ఖుష్ అయిపోద్ది!

Malabar Matthi Curry
Malabar Matthi Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Malabar Matthi Curry Recipe : చేపల కూరంటే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈసారి కొత్తగా కేరళ స్టైల్లో చేసే ఫిష్ కర్రీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ముద్దకో ముక్క పెట్టుకుంటూ మరీ తింటారు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ వావ్ అనాల్సిందే. ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఘుమఘుమలాడే చేపల కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Kerala Style Fish Curry
చేప ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Kerala Style Fish Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో చేప ముక్కలను వేసి కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే మూడు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి ఉంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ టమోటా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
Kerala Style Fish Curry
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయటమోటా పేస్ట్​ వేసి వేయించాలి. అలాగే గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి కలపాలి.
Kerala Style Fish Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా కడిగి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
Kerala Style Fish Curry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి కేరళ స్టైల్ చేపల కర్రీ తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ చేపల కర్రీ వేసుకుని తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు!

KERALA STYLE FISH CURRY
MALABAR MATTHI CURRY
కేరళ స్టైల్ చేపల కర్రీ తయారీ విధానం
KERALA STYLE MEEN CURRY
KERALA STYLE FISH CURRY

