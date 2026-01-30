ETV Bharat / offbeat

Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 11:42 AM IST

Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చికెన్​ - 1 కేజీ
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - 10
  • టమాటాలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • అనాస పువ్వు - 1
  • లవంగాలు - 4
  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా చికెన్​ శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. చిన్న ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి రెండుగా చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • అలాగే పచ్చిమిర్చి, టమాటాలను ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. తాజా కొబ్బరిని తురుమి ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నూనె, కొబ్బరి తురుము వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. కొబ్బరి కాస్త వేగాక అనాసపువ్వు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, సోంపు వేసి కలుపుతూనే వేయించాలి.
  • కొబ్బరి సహా మసాలా దినుసులు దోరగా వేగాక చిన్న ఉల్లిపాయలు కొన్ని వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు, కొబ్బరి వేగినాక కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి మాడి పోకుండా కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్​గా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన కొబ్బరి, ఉల్లిపాయల మిశ్రమం, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన పేస్ట్​ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి మిగిలిన నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో మిగిలిన చిన్న ఉల్లిపాయలు, సన్నగా తరిగిన పెద్ద ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
  • అల్లం మగ్గినాక పసుపు, టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించాలి. టమాటాలు ఉడికినాక కడిగిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు హై-ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (Getty Images)
  • చికెన్​ ముక్కలు కాస్త ఫ్రై అయ్యాక గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి పేస్ట్​ వేసుకుని ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం చిక్కదనానికి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి కర్రీ దగ్గరపడినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కేరళ స్టైల్​ చికెన్​ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కొబ్బరి తురుము నూనెలో కచ్చితంగా లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేగాలి. అప్పుడే అందులోని ఫ్లేవర్స్​ రిలీజ్​ అయ్యి కర్రీ టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా కారం యాడ్​ చేసుకోవాలి. వేయించిన కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని రోట్లో దంచుకుంటే రుచి మరింత బాగుంటుంది. రోలు లేదంటే మిక్సీ వాడుకోవచ్చు.

