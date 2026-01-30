కేరళ స్టైల్లో "కొబ్బరి చికెన్" - అద్భుతమైన రుచి - వేడివేడిగా అద్దిరిపోతుంది!
- చికెన్ కర్రీని రెగ్యులర్ పద్ధతిలో తయారు చేస్తున్నారా! - ఓసారి ఇలా మలయాళీ పద్ధతిలో చేయండి!
Published : January 30, 2026 at 11:42 AM IST
Kerala Style Roasted Coconut Chicken Curry: వారాలతో సంబంధం లేకుండా పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తినే నాన్వెజ్ రెసిపీలలో చికెన్ ముందు ఉంటుంది. అది ఫ్రై, పులుసు, కూర, బిర్యానీ, పులావ్ ఏదైనా సరే ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తీరొక్క రీతిలో చికెన్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా కేరళ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ తిన్నారా? అది కూడా కొబ్బరిని యూజ్ చేసి చేసే కర్రీ. తినకపోతే ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మొదటిసారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఈ కర్రీ కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, పూరీ, పరోటా వంటి వాటిల్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కేరళ స్టైల్ కొబ్బరి చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చికెన్ - 1 కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - 3
- చిన్న ఉల్లిపాయలు - 10
- టమాటాలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- యాలకులు - 3
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- అనాస పువ్వు - 1
- లవంగాలు - 4
- సోంపు - 1 టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చికెన్ శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. చిన్న ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి రెండుగా చేసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- అలాగే పచ్చిమిర్చి, టమాటాలను ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. తాజా కొబ్బరిని తురుమి ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె, కొబ్బరి తురుము వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. కొబ్బరి కాస్త వేగాక అనాసపువ్వు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, సోంపు వేసి కలుపుతూనే వేయించాలి.
- కొబ్బరి సహా మసాలా దినుసులు దోరగా వేగాక చిన్న ఉల్లిపాయలు కొన్ని వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు, కొబ్బరి వేగినాక కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి మాడి పోకుండా కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్లోకి వేయించిన కొబ్బరి, ఉల్లిపాయల మిశ్రమం, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి మిగిలిన నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో మిగిలిన చిన్న ఉల్లిపాయలు, సన్నగా తరిగిన పెద్ద ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- అల్లం మగ్గినాక పసుపు, టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మెత్తగా ఉడికించాలి. టమాటాలు ఉడికినాక కడిగిన చికెన్ ముక్కలు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు హై-ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- చికెన్ ముక్కలు కాస్త ఫ్రై అయ్యాక గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకుని ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం చిక్కదనానికి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చికెన్ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి కర్రీ దగ్గరపడినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కేరళ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కొబ్బరి తురుము నూనెలో కచ్చితంగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగాలి. అప్పుడే అందులోని ఫ్లేవర్స్ రిలీజ్ అయ్యి కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. వేయించిన కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని రోట్లో దంచుకుంటే రుచి మరింత బాగుంటుంది. రోలు లేదంటే మిక్సీ వాడుకోవచ్చు.
