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కేరళ స్టైల్ "చికెన్ రోస్ట్" - ముద్దకో ముక్క అద్దిరిపోద్ది!

చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఏం బాగుంటుంది? - ఇలా చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!

Kerala Chicken Roast
Kerala Chicken Roast (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 6:09 PM IST

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Kerala Chicken Roast : నాన్​వెజ్​లో మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో చికెన్​ ముందు వరుసలో ఉంటుంది! అలాంటి వారి కోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీ ఎదురుచూస్తోంది. అదే కేరళ స్టైల్​ చికెన్ రోస్ట్. ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇది అన్నం, చపాతీ, పరోటా, పులావ్​ ఇలా ఎందులోకైనా అద్దిరిపోతుంది. అలాగే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి ఇక లేట్ చేయుకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

ఘుమఘుమలాడే "తలకాయ కర్రీ" రెసిపీ ఇది - సూప్, ముక్కల టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Kerala Chicken Roast
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - ఒక కేజీ
  • కారం - 4 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 3 కప్పులు
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ధనియాల పొడి - 3 స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - 1స స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • సోంపు పొడి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Kerala Chicken Roast
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసీపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మ్యారినేట్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక స్పూన్ పసుపు, రెండు స్పూన్ల కారం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
Kerala Chicken Roast
కారం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి చికెన్ మిశ్రమం వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి. చికెన్​లోని నీరు పూర్తిగా ఇగిరిన తర్వాత పాన్​ను దింపి పక్కనుంచాలి.
  • ఆ తర్వాత కర్రీ తయారీకి స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మూడు కప్పుల ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లైట్ గోల్డెన్​లోకి వచ్చే వరకు వేయించాలి.
Kerala Chicken Roast
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూడు స్పూన్ల ధనియాల పొడి, ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక స్పూన్ సోంపు పొడి వేయాలి. ఇందులోనే రెండు స్పూన్ల కారం, ఒక స్పూన్ గరంమసాలా, ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి ఓసారి బాగా కలపాలి.
Kerala Chicken Roast
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఆపై కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరోసారి ముక్కలకు మసాలా బాగా పట్టే వరకూ మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
  • చికెన్ మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరలో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే కేరళ స్టైల్​ నోరూరించే చికెన్ రోస్ట్ రెడీ అయినట్లే!

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కేరళ చికెన్ రోస్ట్ తయారీ విధానం
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