ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్టైల్ కమ్మని "అరటిపండు బజ్జీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Banana Fritters (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Banana Fritters Recipe in Telugu : మార్కెట్​లో అన్ని కాలాల్లోనూ అరటిపండ్లు లభిస్తాయి. వీటితో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం కొత్తగా ఓ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే కేరళ స్టైల్ అరటిపండు బజ్జీలు. ఇలా చేస్తే క్రిస్పీగా, ఎంతో రుచికరంగా వస్తాయి. ఇక పిల్లలు, పెద్దలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే ఈ బజ్జీలను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అరటిపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటిపండ్లు - 8
  • మైదాపిండి - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పంచదార - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - 4 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • కొబ్బరి తురుము - కొంచెం
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు మైదాపిండి, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేసి కలపాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆపై ఇందులోకి తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తూ పిండిని కలపాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా లేదా జారుగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
మైదాపిండి (Getty Images)
  • అనంతరం ఎనిమిది అరటిపండ్లను తీసుకొని సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై మళ్లీ నిలువుగా సగానికి తరిగి ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటిపండు ముక్కలను ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిలో ముంచి తీసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేయాలి.
పంచదార (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బజ్జీలను వెంటనే టర్న్ చేయకుండా రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆపై అటు ఇటు తిప్పుతూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించి టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము చల్లి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
యాలకులు (Getty Images)
  • అంతే కేరళ స్టైల్​లో అరటిపండు బజ్జీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం పొడుగ్గా ఉండే తాజా నేంద్రన్ అరటిపండ్లను తీసుకోవాలి. ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్స్ లేదా ఆన్​లైన్​లో లభిస్తాయి. అయితే వీటిని మరీ ఎక్కువ పండినవి కాకుండా మీడియంగా ఉండేవి తీసుకోవాలి.
  • నేంద్రన్ అరటిపండ్లతో బజ్జీలు చేశారంటే మరింత రుచిగా వస్తాయి. ఒకవేళ ఇవి దొరకని వారు మామూలు అరటిపండ్లతో వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
  • అరటిపండు ముక్కలను పిండిలో ముంచేటప్పుడు చుట్టూ చక్కగా పిండి కోట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి.

TAGGED:

KERALA STYLE BANANA FRITTERS TELUGU
అరటిపండు బజ్జీలు తయారీ విధానం
PAZHAM PORI MAKING PROCESS
BANANA BAJJI RECIPE PREPARE
KERALA STYLE BANANA BAJJI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.