హాట్ అండ్ స్పైసీ "చికెన్ చుక్క" - కేరళ స్టైల్లో చేస్తే టేస్ట్కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
- కేరళ పద్ధతిలో నోరూరించే కమ్మని "కోడికూర" - తప్పక రుచి చూడాల్సిన రెసిపీ!
Published : April 18, 2026 at 5:01 PM IST
Kerala Special Chicken Chukka: సండే అంటే నాన్వెజ్ డే. చికెన్, మటన్, ప్రాన్స్, ఫిష్ అంటూ రకరకాలు తెచ్చుకుని తింటుంటారు. రేటు ఎక్కువ కారణంగా మిగతావి ఏవి తెచ్చుకోకపోయినా చికెన్ మాత్రం కంపల్సరీ. అయితే, చికెన్ తెచ్చుకుంటే మెజార్టీ పీపుల్ రెగ్యులర్ పద్ధతిలో చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఒకేలా తింటే ఏం బాగుంటుంది. అందుకే ఓసారి కేరళ స్టైల్లో చికెన్ చుక్క చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. స్పైసీస్పైసీగా ఉండే దీనిని వైట్ రైస్, పులావ్, బగారా, చపాతీ, పూరీల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని చికెన్ చుక్క ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చికెన్ - 1 కేజీ
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 10
- అల్లం ముక్క - కాస్త పెద్దది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- టమాటాలు - 2
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 6 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- చికెన్ను రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, పెరుగు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి అరగంట సేపు మూత పెట్టాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయల చివర్లు కట్ చేసి పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం పై పొట్టు తీసేసి క్లీన్గా వాష్ చేయాలి. మిక్సీజార్లోకి అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే, టమాటాలను మీడియం సైజ్లోకి కట్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ మారినేట్ అయ్యాక స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలోకి కట్ చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ తరుగు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఉల్లిపాయలను బిర్యానీ కోసం ఎలాగైతే వేయించుకుంటామో అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అదే గిన్నెలోకి మరికొంచెం నూనె వేసుకోవాలి. అందులోకి కారం, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి మాడిపోకుండా ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఫ్రెష్గా రుబ్బిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- అల్లం మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- టమాటాలు కాస్త మగ్గినాక మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలా మొత్తం చికెనకు పట్టినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చికెన్ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి దగ్గరపడినాక ముందుగా వేయించిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని ముప్పావు వంతు వేసుకుని మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసినాక మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
- చివరగా ఓ రెండు రెమ్మల కరివేపాకు, మిగిలిన వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ చుక్క రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
