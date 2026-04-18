హాట్​ అండ్​ స్పైసీ "చికెన్​ చుక్క" - కేరళ స్టైల్లో చేస్తే టేస్ట్​కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 5:01 PM IST

Kerala Special Chicken Chukka: సండే అంటే నాన్​వెజ్​ డే. చికెన్​, మటన్​, ప్రాన్స్​, ఫిష్​ అంటూ రకరకాలు తెచ్చుకుని తింటుంటారు. రేటు ఎక్కువ కారణంగా మిగతావి ఏవి తెచ్చుకోకపోయినా చికెన్​ మాత్రం కంపల్సరీ. అయితే, చికెన్​ తెచ్చుకుంటే మెజార్టీ పీపుల్​ రెగ్యులర్​ పద్ధతిలో చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ ఒకేలా తింటే ఏం బాగుంటుంది. అందుకే ఓసారి కేరళ స్టైల్లో చికెన్​ చుక్క చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. స్పైసీస్పైసీగా ఉండే దీనిని వైట్​ రైస్​, పులావ్​, బగారా, చపాతీ, పూరీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చికెన్​ చుక్క ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చికెన్​ - 1 కేజీ
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 10
  • అల్లం ముక్క - కాస్త పెద్దది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 6 టేబుల్​స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • చికెన్​ను రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, పెరుగు వేసి ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి అరగంట సేపు మూత పెట్టాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయల చివర్లు కట్​ చేసి పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా అల్లం పై పొట్టు తీసేసి క్లీన్​గా వాష్​ చేయాలి. మిక్సీజార్​లోకి అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అలాగే, టమాటాలను మీడియం సైజ్​లోకి కట్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ మారినేట్​ అయ్యాక స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలోకి కట్​ చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ తరుగు గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఉల్లిపాయలను బిర్యానీ కోసం ఎలాగైతే వేయించుకుంటామో అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అదే గిన్నెలోకి మరికొంచెం నూనె వేసుకోవాలి. అందులోకి కారం, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి మాడిపోకుండా ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి ఫ్రెష్​గా రుబ్బిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
  • అల్లం మగ్గినాక టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • టమాటాలు కాస్త మగ్గినాక మారినేట్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మసాలా మొత్తం చికెనకు పట్టినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • చికెన్​ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి దగ్గరపడినాక ముందుగా వేయించిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని ముప్పావు వంతు వేసుకుని మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసినాక మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
  • చివరగా ఓ రెండు రెమ్మల కరివేపాకు, మిగిలిన వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్​ చుక్క రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
