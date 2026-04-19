ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్పెషల్ "బనానా మిల్క్ షేక్" - మండుటెండల్లో ఒక్క గ్లాసు తాగితే చిల్​!!

- అటుకులతో సూపర్ టేస్టీ బనానా మిల్క్ షేక్ - పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులతో ఆగరు!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kerala Special Banana Shake Recipe : రోజు రోజుకీ ఎండలు మండిపోతున్న వేళ చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రకరకాల శీతల పానీయాలు సేవిస్తుంటారు. అయితే, కూల్​డ్రింక్స్ అంత ఆరోగ్యకరమైనవి కావు. అందుకే, మీకోసం ఒక టేస్టీ అండ్ హెల్దీ డ్రింక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కేరళ స్పెషల్ "బనానా మిల్క్ షేక్". దీన్నే కేరళ మలబార్ ప్రాంతంలో 'అవల్ మిల్క్' అని కూడా పిలుస్తారు.

వేయించిన అటుకులతో చేసుకునే ఈ మిల్క్ షేక్​ను మండుటెండల్లో ఒక్కో గుటకేస్తూ తాగుతుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్​ లెవల్​లో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఒకట్రెండు గ్లాసులతో ఆగకుండా కడుపునిండా తృప్తిగా తాగేస్తారు. పైగా వేసవిలో ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి చాలా సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ బనానా మిల్క్ షేక్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - ఒక కప్పు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • తియ్యని అరటిపండ్లు - 8
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - లీటర్
  • జీడిపప్పు పలుకులు - ఏడెనిమిది
  • చక్కెర - ఎనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • టూటీ ఫ్రూటీ - రెండు టీస్పూన్లు
  • బూస్ట్​/హార్లిక్స్ - ఒక టేబుల్​స్పూన్

సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో "తాటి ముంజల కర్రీ" - ఈ సీజన్​లో ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ డ్రింక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో మందపాటి అటుకులు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అటుకులను చేతితో పట్టుకుని నలిపితే పరపరలాడుతూ విరిగిపోయేంత క్రిస్పీగా వేయించాలి. అప్పుడే ఈ మిల్క్ షేక్ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • ఆ విధంగా అటుకులను వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో పల్లీలను వేసి లో-ఫ్లేమ్ మీదనే కలుపుతూ లోపలి దాకా మంచిగా వేగే వరకు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తొలగించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక గిన్నెలో చిన్న సైజ్​లో ఉండే పండిన తియ్యని అరటిపండ్లను తొక్క తీసుకుని వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో పంచదార వేసుకుని పప్పుగుత్తితో మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడా అరటిపండు పలుకులు కనిపించేలా మెదుపుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో కాచి చల్లార్చి ఫ్రిడ్జ్​లో మూడ్నాలుగు గంటలు ఉంచిన చల్లని పాలను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న అటుకులను వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక పొడవాటి గ్లాసు తీసుకుని అందులో ముప్పావు వంతు వరకు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న అటుకుల మిశ్రమాన్ని నింపాలి.
  • ఆపైన ఒక టేబుల్​స్పూన్ వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీలు, పచ్చి జీడిపప్పు పలుకులు అలాగే వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిగిలిన గ్లాసు మొత్తం అటుకులు-పాల మిశ్రమంతో నింపేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా కొన్ని వేయించుకున్న పల్లీలు, కొద్దిగా బూస్ట్ లేదా హార్లిక్స్​, ఒకట్రెండు జీడిపప్పులతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కేరళ స్టైల్​లో అటుకులతో నోరూరించే "బనానా షేక్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, అటుకులు-పాల మిశ్రమం ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెంటనే దీన్ని పల్లీలు, జీడిపప్పులతో గార్నిష్ చేసుకుని తాగేయాలి. అప్పుడే అటుకులు క్రంచీగా తగులుతూ మిల్క్ షేక్ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ నిమ్మకాయ షర్బత్, రెగ్యులర్ జ్యూస్ రెసిపీలు ఇంట్లోనే ఇలా కేరళ స్పెషల్ బనానా మిల్క్ షేక్ ట్రై చేయండి. ఇంట్లో వారందరూ హ్యాపీగా తాగేస్తారు.

వేసవిలో చలువ చేసే "రాగి మాల్ట్" - ఇలా ఈజీగా చేసుకోండి!

వేసవి వేడిని తరిమేసే టేస్టీ "స్మూతీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!

TAGGED:

MALABAR SPECIAL AVAL MILK RECIPE
EASY MILKSHAKE RECIPE
SUMMER SPECIAL MILKSHAKE RECIPE
అటుకులతో టేస్టీ బనానా మిల్క్​ షేక్
KERALA SPECIAL BANANA SHAKE RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.