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నా మొక్కను చంపేస్తారా? - విమాన సంస్థపై కేసు వేసి, గెలిచిన రైతు!

- అంతర్జాతీయ విమాన సంస్థ ఎయిర్​ ఏషియాపై పోరాటం - నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందేనని న్యాయస్థానం తీర్పు

Kerala Farmer
Kerala Farmer (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 11:09 AM IST

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Kerala Farmer : "మనకు సంబంధించిన ఒక మొక్క చనిపోయింది. దానికి ఎదుటివారు కారణమని తేలింది." మనలో చాలా మంది ఏం చేస్తారు? ఒక్క మొక్కే కదా పోనీలే అని వదిలేస్తారు. కానీ కేరళకు చెందిన ఒక రైతు మాత్రం అలా అనుకోలేదు. మొక్క చనిపోవడం ఒకెత్తైతే, దానికి కారకులైనవారి ప్రవర్తన తీవ్రంగా బాధించింది. అందుకే ఈ నష్టానికి బాధ్యులెవరో గుర్తించి, వాళ్లపై పోరాటం చేశాడు. ప్రత్యర్థులు చిన్నాచితకా వ్యక్తులు కాదు, ఏకంగా అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థ! అయినప్పటికీ వెనక్కు తగ్గలేదు. కోర్టులో కేసు వేశాడు, గెలిచాడు కూడా! ఆ వివరాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కొచ్చికి చెందిన రైతు అబ్దుల్‌ అజీజ్‌కు పండ్ల మొక్కలను పెంచడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. సాధారణంగా పండ్ల మొక్కలతోపాటు, ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో లభించే అరుదైన రకాల మొక్కలను సేకరించి పెంచుతుంటాడు. అలా గత ఏడాది ఇండోనేషియా వెళ్లినప్పుడు అక్కడ తనకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా అనిపించిన ఒక అరుదైన పనస మొక్కను కొనుగోలు చేశాడు. ఆ మొక్కను జాగ్రత్తగా తన వెంట తీసుకొని కేరళకు విమానంలో ప్రయాణమయ్యాడు. మొదట ఇండోనేషియా నుంచి కౌలాలంపూర్ చేరుకుని, అక్కడి నుంచి కనెక్టింగ్‌ ఫ్లైట్‌లో కొచ్చికి రావాల్సి ఉంది. అయితే, సమస్య ఇక్కడే మొదలైంది.

ఆ రైతు ప్రయాణిస్తున్న ఎయిర్ ఏషియా విమానం కౌలాలంపూర్ చేరుకోవడానికి తీవ్రంగా ఆలస్యమైంది. దాంతో ఆయన కొచ్చికి వెళ్లాల్సిన కనెక్టింగ్‌ ఫ్లైట్‌ వెళ్లిపోయింది. తన జర్నీ లేట్ కావడమే ఇబ్బంది అనుకుంటే, తన మొక్క త్వరగా నాటకపోతే చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసింది. దీంతో ఆ విమానయాన సంస్థ అధికారులకు విషయం చెప్పాడు. మరో విమానం ఏదైనా అందుబాటులో ఉంటే అందులో ఆ మొక్కను కొచ్చికి పంపించేలా చూడాలని కోరాడు.

కానీ, విమాన అధికారులు పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా, మరో మూడు రోజుల వరకు కొచ్చికి వెళ్లడానికి విమానాలే లేవని చెప్పారట. దీంతో తన సొంత ఖర్చులతో మరో విమానంలో కొచ్చికి బయల్దేరాడు. ఇంటికి చేరుకొని త్వరగా ఆ మొక్కను నాటాడు. కానీ, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. ఆ మొక్క బతకలేదు. మొక్క కొనుగోలు ఖర్చు, తనకు రెండో విమాన టిక్కెట్టు ఖర్చు, ఈ రెండిటితోపాటు విమాన అధికారుల తీరు, మూడు రోజుల వరకు విమానం లేదని చెప్పిన అబద్ధం.. ఇవన్నీ రైతును తీవ్ర ఆవేదనకు గురిచేశాయి.

అందుకే, తనకు జరిగిన నష్టానికి ఎయిర్‌ ఏషియానే బాధ్యత వహించాలంటూ వినియోగదారుల ఫోరమ్‌ను ఆశ్రయించాడు. ఫోరమ్‌ ఈ విషయాన్ని పరిశీలించింది. ఇది ఒక్క మొక్కే అయినప్పటికీ, ఈ విషయంలో రైతుకు అన్నివిధాలా నష్టం జరిగిందని గుర్తించింది. అందుకే.. రైతు అజీజ్‌కు రూ.91 వేల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఎయిర్‌ ఏషియాను ఆదేశించింది.

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