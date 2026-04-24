ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్టైల్ "కరుథా హల్వా" - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది!

ఖర్జూరాలు, బెల్లం తురుముతో స్వీట్ రెసిపీ - ఎన్ని తిన్నా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

Karutha Halwa
Karutha Halwa (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karutha Halwa Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే స్వీట్ రెసిపీల్లో హల్వా ఒకటి. దీనిని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ కేరళ స్టైల్ కరుథా హల్వాను పరిచయం చేస్తున్నాం. దీనినే బ్లాక్ హల్వా అని కూడా పిలుస్తారు. మొదటిసారి చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. చిన్నారులు తినడానికి ఏదైనా స్వీట్ అడిగినప్పుడు లేదా పండగల సమయాల్లో సింపుల్​గా ఏదైనా తీపి వంటకం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్​గా చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం పది నిమిషాల్లోనే కమ్మని రుచితో నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోయే హల్వా సిద్దమైపోతుంది. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Karutha Halwa
ఖర్జూరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఖర్జూరాలు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
  • బెల్లం తురుము - ఒకటిన్నర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - ఒక కప్పు
  • కొబ్బరి పాలు - 3 కప్పులు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - ఆరు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - కొద్దిగా
Karutha Halwa
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఖర్జూరాలను తీసుకొని గింజలు తీసి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఖర్జూరాలు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కొద్దిగా ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు పలుకులను వేసి వేయించాలి. ఇవి చక్కగా వేగాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Karutha Halwa
కొబ్బరి పాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండి, కొద్దిగా కొబ్బరి పాలను పోస్తూ ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం తురుము, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత సిరప్​ను వడగట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Karutha Halwa
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇదే కడాయిలో బియ్యప్పిండి పాల మిశ్రమం, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఖర్జూర పేస్ట్​, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి వేస్తూ బాగా కలపాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిన తర్వాత మిగిలిన కొబ్బరి పాలు, వేయించిన ఎండుకొబ్బరిజీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి పాన్​కు అంటకుండా బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి. హల్వా పాన్​ నుంచి విడిపోతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Karutha Halwa
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసిన ప్లేట్​లో వేసి సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం కాస్త ఆరిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లో కట్ చేయాలి.
  • అంతే కేరళ స్టైల్ కరుథా హల్వా మీ ముందుంటుంది!
Karutha Halwa
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో ఈ రెసిపీని చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
  • మీరు ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకనుగుణంగా పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరి.

TAGGED:

KERALA BLACK HALWA RECIPE IN TELUGU
కరుథా హల్వా తయారీ విధానం
KERALA KARUTHA HALWA PREPARE
KARUPPU HALWA MAKING PROCESS
KARUTHA HALWA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.