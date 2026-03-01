ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "కీరదోసకాయ పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే నోటికి పుల్లగా, కారంగా!

కీరదోసకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే చట్నీ - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం పచ్చడితోనే తినేస్తారు!

Keera Dosakaya Pachadi
Keera Dosakaya Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Keera Dosakaya Pachadi : కీరదోసకాయను చాలా మంది పచ్చిగా లేదా సలాడ్​ రూపంలో ఎక్కువగా తింటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా తిన్నా ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ పచ్చడి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే కీరదోసకాయ పచ్చడి. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నోటికి పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఉంటూ ఎంతో రుచినిస్తుంది. మరి ఈ చట్నీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

రంజాన్ స్పెషల్ "చికెన్ జహాపనా" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Keera Dosakaya Pachadi
కీరదోసకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కీరదోసకాయలు - 6
  • నువ్వులు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 28
  • జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • నూనె - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Keera Dosakaya Pachadi
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఆరు కీరదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, 20 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఈ మిశ్రమం వేగాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Keera Dosakaya Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న కీరదోసకాయ, టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మగ్గిన తర్వాత 30 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇవి చక్కగా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Keera Dosakaya Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన జీలకర్రఎండుమిర్చి మిశ్రమం, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఇందులోనే ఉడికించిన కీరదోసకాయటమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆపైన తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తాలింపును గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
Keera Dosakaya Pachadi
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇక అంతే కమ్మని కీరదోసకాయ పచ్చడి తయారైనట్లే!
  • ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలోకి పుల్లపుల్లగా, కారంకారంగా ఉంటూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది.

రాగిపిండితో నోరూరించే "కట్​లెట్స్​" - పిల్లలకు ఇలా చేసి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

ఆంధ్రా స్టైల్ "పాలకూర పప్పు" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అమృతమే!

TAGGED:

CUCUMBER CHUTNEY PREPARE
కీరదోసకాయ పచ్చడి తయారీ విధానం
KEERA DOSAKAYA RECIPE IN TELUGU
KEERA DOSAKAYA CHUTNEY MAKING
KEERA DOSAKAYA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.