సమ్మర్ స్పెషల్ : కరకరలాడే "కీరదోస చిప్స్" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫిదా!

ఆలూ, అరటి చిప్స్ రొటీన్ - వెరైటీగా "కీరదోస చిప్స్" ట్రై చేయండి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 5:14 PM IST

Keera Dosakaya Chips Recipe : 'కీరదోస' సమ్మర్​లో ఎక్కువ మంది తినే వాటిల్లో ఒకటి. వాటర్ కంటెంట్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉండే ఇవి వేసవిలో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది కీరదోసను చెక్కు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే సలాడ్​లలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కీర దోసకాయతో కరకరలాడే చిప్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. గుజరాత్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో అరటి, ఆలూతో చేసే వాటి కంటే కీరదోసతో చేసిన ఈ చిప్స్​ను ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడతారు.

మనలో మెజార్టీ పీపుల్ చిప్స్ అనగానే ఆలూ, అరటితో ట్రై చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఈ సీజన్​లో ఓసారి పిల్లలకు ఇలా కీరదోసతో "చిప్స్" చేసి ఇవ్వండి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఐదే ఐదు పదార్థాలతో ఇవి చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా కీరదోసతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - కీరదోస కాయలు పెద్దవి
  • ఆరు చెంచాలు - అవకాడో నూనె
  • ఐదు చెంచాలు - వెనిగర్
  • ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు

కీరదోస (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా తాజా కీరదోస కాయలను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు నీట్​గా కడగాలి. ఆపై శుభ్రంగా వాటిని పొడి క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
  • అనంతరం వాటిని రౌండ్ షేప్​లో సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పేపర్ టవల్ మీద ఆరబెట్టాలి.
  • ఇలా చేయడం ద్వారా కీరదోసలో ఉండే అదనపు తడిని పేపర్ టవల్ పీల్చేసుకుంటుంది.
  • కీరదోస ముక్కల్లో ఉన్న అదనపు తడి తొలగిపోయిందనుకున్నాక వాటిని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో అవకాడో నూనె, వెనిగర్, రుచి​కి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఎగరేసినట్లు చేస్తూ బాగా కలపాలి.
వెనిగర్ (Getty Images)
  • ఈ రెసిపీలో అవకాడో ఆయిల్ వాడడం ద్వారా చిప్స్ టేస్ట్ చాలా బాగుటుంది. ఒకవేళ మీ వద్ద ఆ నూనె లేనట్లయితే నార్మల్​ ఆయిల్​ అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • కీరదోస ముక్కలకు నూనె మిశ్రమం చక్కగా పట్టిందనుకున్నాక బేకింగ్ షీట్ తీసుకుని దానిపై ముక్కలను ఒకదానికొకటి తాకకుండా పరిచినట్లు సెట్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే మూడ్నాలుగు షీట్లు వాడుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు ఓవెన్​ను 170 డిగ్రీల ఫారెన్​హీట్ వద్ద ప్రీహీట్ చేయాలి. అది ప్రీహీట్ అయ్యాక కీరదోస ముక్కలు ఉంచిన షీట్స్​ను ఓవెన్​లో పెట్టి సుమారు మూడు గంటల పాటు బేక్ చేయాలి.
  • అనంతరం వాటిని బయటకు తీసి పూర్తిగా చల్లారాక ఏదైనా తడిలేని సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
మిరియాలు (Getty Images)
  • అంతే, కీరదోసతో సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "చిప్స్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక్కడ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • కీరదోసలో శరీరానికి అవసరమయ్యే సి, కె విటమిన్లు, పొటాషియం, సోడియం, ఐరన్, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియంలు అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, వీటితో చేసిన స్నాక్​ని పిల్లలు, పెద్దలు తినడం ద్వారా ఆ పోషకాలన్నీ శరీరానికి అంది ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ కీరదోసను ఎప్పుడూ సలాడ్స్​లా నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి ఇలా చిప్స్ చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు.

