సమ్మర్ స్పెషల్ : కరకరలాడే "కీరదోస చిప్స్" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా!
ఆలూ, అరటి చిప్స్ రొటీన్ - వెరైటీగా "కీరదోస చిప్స్" ట్రై చేయండి!
Published : April 12, 2026 at 5:14 PM IST
Keera Dosakaya Chips Recipe : 'కీరదోస' సమ్మర్లో ఎక్కువ మంది తినే వాటిల్లో ఒకటి. వాటర్ కంటెంట్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉండే ఇవి వేసవిలో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే, నార్మల్గా చాలా మంది కీరదోసను చెక్కు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే సలాడ్లలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కీర దోసకాయతో కరకరలాడే చిప్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. గుజరాత్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో అరటి, ఆలూతో చేసే వాటి కంటే కీరదోసతో చేసిన ఈ చిప్స్ను ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడతారు.
మనలో మెజార్టీ పీపుల్ చిప్స్ అనగానే ఆలూ, అరటితో ట్రై చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఈ సీజన్లో ఓసారి పిల్లలకు ఇలా కీరదోసతో "చిప్స్" చేసి ఇవ్వండి. వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఐదే ఐదు పదార్థాలతో ఇవి చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా కీరదోసతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరమైన పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - కీరదోస కాయలు పెద్దవి
- ఆరు చెంచాలు - అవకాడో నూనె
- ఐదు చెంచాలు - వెనిగర్
- ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా తాజా కీరదోస కాయలను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు నీట్గా కడగాలి. ఆపై శుభ్రంగా వాటిని పొడి క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
- అనంతరం వాటిని రౌండ్ షేప్లో సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పేపర్ టవల్ మీద ఆరబెట్టాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా కీరదోసలో ఉండే అదనపు తడిని పేపర్ టవల్ పీల్చేసుకుంటుంది.
- కీరదోస ముక్కల్లో ఉన్న అదనపు తడి తొలగిపోయిందనుకున్నాక వాటిని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో అవకాడో నూనె, వెనిగర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఎగరేసినట్లు చేస్తూ బాగా కలపాలి.
- ఈ రెసిపీలో అవకాడో ఆయిల్ వాడడం ద్వారా చిప్స్ టేస్ట్ చాలా బాగుటుంది. ఒకవేళ మీ వద్ద ఆ నూనె లేనట్లయితే నార్మల్ ఆయిల్ అయినా వాడుకోవచ్చు.
- కీరదోస ముక్కలకు నూనె మిశ్రమం చక్కగా పట్టిందనుకున్నాక బేకింగ్ షీట్ తీసుకుని దానిపై ముక్కలను ఒకదానికొకటి తాకకుండా పరిచినట్లు సెట్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే మూడ్నాలుగు షీట్లు వాడుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు ఓవెన్ను 170 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ వద్ద ప్రీహీట్ చేయాలి. అది ప్రీహీట్ అయ్యాక కీరదోస ముక్కలు ఉంచిన షీట్స్ను ఓవెన్లో పెట్టి సుమారు మూడు గంటల పాటు బేక్ చేయాలి.
- అనంతరం వాటిని బయటకు తీసి పూర్తిగా చల్లారాక ఏదైనా తడిలేని సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కీరదోసతో సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "చిప్స్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- ఇక్కడ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- కీరదోసలో శరీరానికి అవసరమయ్యే సి, కె విటమిన్లు, పొటాషియం, సోడియం, ఐరన్, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియంలు అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, వీటితో చేసిన స్నాక్ని పిల్లలు, పెద్దలు తినడం ద్వారా ఆ పోషకాలన్నీ శరీరానికి అంది ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- మరి, నచ్చితే మీరూ కీరదోసను ఎప్పుడూ సలాడ్స్లా నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి ఇలా చిప్స్ చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
