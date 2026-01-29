కీరాతో "సాఫ్ట్ దోశలు" - మినపప్పు అవసరమే లేదు - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి!
- కీరా దోసకాయలను నేరుగా తింటున్నారా? - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో సాఫ్ట్ దోశలు పోసుకోండి, సూపర్గా ఉంటాయి!
Published : January 29, 2026 at 12:49 PM IST
Keera Dosa Soft Dosa: కరకరలాడే దోశలతో పోలిస్తే దూదిలాగా సాఫ్ట్గా ఉండే దోశలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే ఇంట్లో దోశ పిండి ఉంటే సెట్ దోశలు పోసుకుంటుంటారు. లేదంటే హోటల్కు వెళ్లినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ చేసి తింటుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కీరాదోసతో సాఫ్ట్ దోశలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడే ట్రై చేయండి. అద్భుతమైన రుచితో సూపర్గా ఉంటాయి. పైగా మెత్తగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్. మరి, లేట్ చేయకుండా కీరాదోసతో కమ్మని సాఫ్ట్ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రేషన్ బియ్యం - 1 కప్పు
- మెంతులు - పావు టీస్పూన్
- అన్నం - 1 కప్పు
- మరమరాలు - 1 కప్పు
- కీరాదోస ముక్కలు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రేషన్ బియ్యం, మెంతులు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- అనంతరం అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి సుమారు ఐదారు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. రైస్ నానినాక మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి.
- ఆరుగంటల తర్వాత కీరాదోసను శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్ చేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని కప్పు కొలత ప్రకారం కొలిచి పక్కన ఉంచాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అన్నం, మరమరాలు, కీరాదోస ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దోశ పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అంతా కలిసేలా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
- పిండి పులిసిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత పిండిని గరిటెతో తీసుకుని పెనం మీద పోసి లైట్గా స్పాంజ్ లేదా సెట్ దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పెనంపై మూత పెట్టి సిమ్లోనే కాల్చుకోవాలి. స్పాంజ్ దోశ ఓ వైపు కాలినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండిని కూడా కావాల్సినన్ని పరిమాణంలో సెట్ దోశలు పోసుకుని వేడివేడిగా తింటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కీరాదోస సాఫ్ట్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీ కోసం రేషన్ బియ్యం వాడటం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటాయి. మీ దగ్గర లేవంటే నార్మల్ రైస్ వాడుకోవచ్చు. అదీ కాదంటే ఇడ్లీ రవ్వకు ఉపయోగించే బియ్యం వాడితే మరీ మంచిది.
- మీరు ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే బియ్యాన్ని గ్రైండ్ చేసుకుంటే చక్కగా పులిసి దోసలు మంచిగా వస్తాయి.
- సాధారణ దోశల్లాగా పిండిని పెనం మీద వేసి పల్చగా రుద్దకూడదు, పెనం మీద కొంచెం మందంగానే వేయాలి. అలాగే వీటిని రెండో వైపు కాల్చకూడదు.
