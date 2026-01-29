ETV Bharat / offbeat

కీరాతో "సాఫ్ట్​ దోశలు" - మినపప్పు అవసరమే లేదు - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

- కీరా దోసకాయలను నేరుగా తింటున్నారా? - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో సాఫ్ట్​ దోశలు పోసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటాయి!

Keera Dosa Soft Dosa
Keera Dosa Soft Dosa (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Keera Dosa Soft Dosa: కరకరలాడే దోశలతో పోలిస్తే దూదిలాగా సాఫ్ట్​గా ఉండే దోశలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే ఇంట్లో దోశ పిండి ఉంటే సెట్​ దోశలు పోసుకుంటుంటారు. లేదంటే హోటల్​కు వెళ్లినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్​ చేసి తింటుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కీరాదోసతో సాఫ్ట్​ దోశలు తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడే ట్రై చేయండి. అద్భుతమైన రుచితో సూపర్​గా ఉంటాయి. పైగా మెత్తగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్​ వేరే లెవల్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కీరాదోసతో కమ్మని సాఫ్ట్​ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Keera Dosa Soft Dosa
కీరాదోస (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రేషన్​ బియ్యం - 1 కప్పు
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • అన్నం - 1 కప్పు
  • మరమరాలు - 1 కప్పు
  • కీరాదోస ముక్కలు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Keera Dosa Soft Dosa
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రేషన్​ బియ్యం, మెంతులు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అనంతరం అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి సుమారు ఐదారు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. రైస్​ నానినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆరుగంటల తర్వాత కీరాదోసను శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్​ చేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని కప్పు కొలత ప్రకారం కొలిచి పక్కన ఉంచాలి.
Keera Dosa Soft Dosa
మరమరాలు (Getty Images)
  • బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి అన్నం, మరమరాలు, కీరాదోస ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న దోశ పిండిని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకుని అంతా కలిసేలా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
  • పిండి పులిసిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
Keera Dosa Soft Dosa
అన్నం (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత పిండిని గరిటెతో తీసుకుని పెనం మీద పోసి లైట్​గా స్పాంజ్​ లేదా సెట్​ దోశ మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పెనంపై మూత పెట్టి సిమ్​లోనే కాల్చుకోవాలి. స్పాంజ్​ దోశ ఓ వైపు కాలినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండిని కూడా కావాల్సినన్ని పరిమాణంలో సెట్​ దోశలు పోసుకుని వేడివేడిగా తింటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కీరాదోస సాఫ్ట్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Keera Dosa Soft Dosa
సాఫ్ట్​ దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీ కోసం రేషన్​ బియ్యం వాడటం వల్ల టేస్ట్​ బాగుంటాయి. మీ దగ్గర లేవంటే నార్మల్​ రైస్​ వాడుకోవచ్చు. అదీ కాదంటే ఇడ్లీ రవ్వకు ఉపయోగించే బియ్యం వాడితే మరీ మంచిది.
  • మీరు ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే బియ్యాన్ని గ్రైండ్​ చేసుకుంటే చక్కగా పులిసి దోసలు మంచిగా వస్తాయి.
  • సాధారణ దోశల్లాగా పిండిని పెనం మీద వేసి పల్చగా రుద్దకూడదు, పెనం మీద కొంచెం మందంగానే వేయాలి. అలాగే వీటిని రెండో వైపు కాల్చకూడదు.

