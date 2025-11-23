కీరాదోసతో నోరూరించే "పచ్చడి" - ఫేవరెట్ లిస్ట్లో చేరిపోతుంది - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
- కీరాదోసను నేరుగా తినడమే కాదు - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పచ్చడి ట్రై చేయండి, కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
Keera Dosa Pachadi: వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో కీరాదోస ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది కీరాను రెగ్యులర్గా తమ డైట్లో చేర్చుకుంటుంటారు. అయితే వీటిని నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి టేస్టీ అండ్ స్పైసీగా పచ్చడి చేసుకోండి. ఏంటి కీరాదోసతో పచ్చడి అని ఆలోచిస్తున్నారా? కానీ ఓసారి ట్రై చేయండి. మీ ఫేవరెట్ లిస్ట్లో చేరిపోతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు. వేడివేడి అన్నం సహా టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కీరాదోసతో పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కీరాదోసకాయలు - 2(మీడియం సైజ్)
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పల్లీలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- పొట్టు మినప్పప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- టమాటాలు - 2
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- చింతపండు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా కీరాదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసి రెండు వైపులా చివర్లు కట్ చేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు కాస్త వేగిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి మరికొంచెం నూనె వేసి పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. మిర్చి వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి ఇంకొంచెం నూనె వేసి కీరాదోస ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- కీరా, టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి వేయించిన పల్లీల మిశ్రమం, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి ఉడికించిన కీరా టమాటా మిశ్రమం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పచ్చడికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చివరగా అందులోకి కొత్తిమీ, గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కీరాదోసకాయ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడిలో టమాటాలు ఆప్షన్ మాత్రమే. వద్దనుకుంటే వాటిని స్కిప్ చేసి ఎంచక్కా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు.
- ఈ పచ్చడిని కీరాదోసపై పొట్టు తీయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
