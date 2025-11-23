ETV Bharat / offbeat

Choose ETV Bharat

Keera Dosa Pachadi: వాటర్​ కంటెంట్​ ఎక్కువగా ఉండి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో కీరాదోస ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది కీరాను రెగ్యులర్​గా తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటుంటారు. అయితే వీటిని నేరుగా తినడమే కాకుండా ఓసారి టేస్టీ అండ్​ స్పైసీగా పచ్చడి చేసుకోండి. ఏంటి కీరాదోసతో పచ్చడి అని ఆలోచిస్తున్నారా? కానీ ఓసారి ట్రై చేయండి. మీ ఫేవరెట్​ లిస్ట్​లో చేరిపోతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్​ కూడా చాలా ఈజీ. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు. వేడివేడి అన్నం సహా టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కీరాదోసతో పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Keera Dosa Pachadi
కీరాదోస (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కీరాదోసకాయలు - 2(మీడియం సైజ్​)
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పొట్టు మినప్పప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • టమాటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Keera Dosa Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Keera Dosa Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా కీరాదోసకాయలను శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసేసి రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి వేయించుకోవాలి.
Keera Dosa Pachadi
పల్లీలు (Getty Images)
  • పల్లీలు కాస్త వేగిన తర్వాత మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. ఇవి మంచిగా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నూనె వేసి పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. మిర్చి వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి ఇంకొంచెం నూనె వేసి కీరాదోస ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, పసుపు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Keera Dosa Pachadi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • కీరా, టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పల్లీల మిశ్రమం, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి ఉడికించిన కీరా టమాటా మిశ్రమం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పచ్చడికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
Keera Dosa Pachadi
పోపు (Getty Images)
  • అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • చివరగా అందులోకి కొత్తిమీ, గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే కీరాదోసకాయ పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Keera Dosa Pachadi
కీరాదోస పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడిలో టమాటాలు ఆప్షన్​ మాత్రమే. వద్దనుకుంటే వాటిని స్కిప్​ చేసి ఎంచక్కా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ పచ్చడిని కీరాదోసపై పొట్టు తీయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

