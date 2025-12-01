ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "కశ్మీరీ దమ్​ ఆలూ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి కిర్రాక్​ కాంబో!

- బేబీ పొటాటోలతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాదు - ఇలా కశ్మీరీ దమ్​ ఆలూ చేసుకోండి!

Kashmiri Dum Aloo
Kashmiri Dum Aloo (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

December 1, 2025

3 Min Read
Kashmiri Dum Aloo: పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆలూను ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరీ, ముఖ్యంగా పిల్లలకైతే రోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. నార్మల్​ పొటాటోతోపాటు బేబీ పొటాటోను కూడా అంతే ఎంజాయ్​ చేస్తారు. అయితే, బేబీ పొటాటోను రెగ్యులర్​గా చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా దమ్​ చేసుకోండి. కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ఇది బిర్యానీ, పులావ్​, చపాతీ, పరోటా వంటివాటిల్లోకి సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కశ్మీరీ దమ్​ ఆలూ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బేబీ పొటాటో - 1 కేజీ
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ - 2 టీస్పూన్లు​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్​
  • యాలకులు - 4
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 4
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • పెరుగు - 400 గ్రాములు
  • శొంఠి పొడి -అర టీస్పూన్​
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కసూరీ మేథీ - అర టీస్పూన్​
Kashmiri Dum Aloo
బేబీ పొటాటో (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బేబీ పొటాటోలను శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్​లో వేసుకోవాలి. అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఎండుమిర్చిని తుంపలుగా చేసుకుని అందులోని గింజలు తీసేయాలి. అనంతరం మిర్చిలను ఓ గిన్నెలోకి వేసి మునిగేంతవరకు వేడి నీరు పోసి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి నీటిని వడకట్టి ఆలూను చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు పొటాటోలపై పొట్టు తీసేసి టూత్​ పిక్​ లేదా ఫోర్క్​ స్పూన్​తో అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Kashmiri Dum Aloo
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఆలూలోకి 1 టీస్పూన్​ కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి అన్నింటికీ పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి జీలకర్ర, సోంపు, ధనియాలు, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లో షాలో ఫ్రై కోసం నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కోట్​ చేసిన ఆలూ వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు రెండు వైపులా వేయించాలి.
Kashmiri Dum Aloo
బిర్యానీ మసాలా (Getty Images)
  • ఆలూ పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చల్లారిన మసాలా దినుసులను మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెరుగు వేసి అస్సలు పలుకులు లేకుండా విస్కర్​ సాయంతో బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పొడిని 1 టేబుల్​స్పూన్​ అంత వేసుకోవాలి. అలాగే గ్రైండ్​ చేసిన చిల్లీ పేస్ట్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Kashmiri Dum Aloo
పెరుగు (Getty Images)
  • కర్రీ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మూడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఇంగువ, పసుపు, కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి ఓసారి కలపాలి. అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పెరుగు మిశ్రమం మసులుతూ నూనె పైకి తేలినప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న ఆలూ వేసి కలిపి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కసూరీ మేథీ వేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కశ్మీరీ దమ్​ ఆలూ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kashmiri Dum Aloo
కశ్మీరీ దమ్​ ఆలూ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీకి కావాల్సినవన్నీ పద్ధతి ప్రకారం ప్రిపేర్​ చేసుకుని వెళితే చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు.
  • కశ్మీరీ కారం కేవలం కర్రీకి మంచి రంగు రావడానికి మాత్రమే. కాబట్టి కారాన్ని మీరు తినే దానికి సరిపడా వేసుకుంటే మంచిది. మీ దగ్గర ఎండుమిర్చి లేకపోతే కారాన్ని పెరుగులో వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్నా సరిపోతుంది.
  • ఆల్రెడీ ఆలూ వేగే ఉంటాయి కాబట్టి.. గ్రేవీలో మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు.

