నోరూరించే "కశ్మీరీ దమ్ ఆలూ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!
- బేబీ పొటాటోలతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాదు - ఇలా కశ్మీరీ దమ్ ఆలూ చేసుకోండి!
Published : December 1, 2025 at 11:59 AM IST
Kashmiri Dum Aloo: పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆలూను ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరీ, ముఖ్యంగా పిల్లలకైతే రోజూ పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. నార్మల్ పొటాటోతోపాటు బేబీ పొటాటోను కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే, బేబీ పొటాటోను రెగ్యులర్గా చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా దమ్ చేసుకోండి. కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఇది బిర్యానీ, పులావ్, చపాతీ, పరోటా వంటివాటిల్లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కశ్మీరీ దమ్ ఆలూ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బేబీ పొటాటో - 1 కేజీ
- ఉప్పు - సరిపడా
- కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- సోంపు - 1 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- యాలకులు - 4
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 4
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 15
- పెరుగు - 400 గ్రాములు
- శొంఠి పొడి -అర టీస్పూన్
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కసూరీ మేథీ - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- బేబీ పొటాటోలను శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఎండుమిర్చిని తుంపలుగా చేసుకుని అందులోని గింజలు తీసేయాలి. అనంతరం మిర్చిలను ఓ గిన్నెలోకి వేసి మునిగేంతవరకు వేడి నీరు పోసి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి నీటిని వడకట్టి ఆలూను చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు పొటాటోలపై పొట్టు తీసేసి టూత్ పిక్ లేదా ఫోర్క్ స్పూన్తో అక్కడక్కడా గాట్లు పెట్టి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆలూలోకి 1 టీస్పూన్ కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి అన్నింటికీ పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి జీలకర్ర, సోంపు, ధనియాలు, మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించి మిక్సీజార్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లో షాలో ఫ్రై కోసం నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కోట్ చేసిన ఆలూ వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు రెండు వైపులా వేయించాలి.
- ఆలూ పర్ఫెక్ట్గా వేగాక ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చల్లారిన మసాలా దినుసులను మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెరుగు వేసి అస్సలు పలుకులు లేకుండా విస్కర్ సాయంతో బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పొడిని 1 టేబుల్స్పూన్ అంత వేసుకోవాలి. అలాగే గ్రైండ్ చేసిన చిల్లీ పేస్ట్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కర్రీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి మూడు టేబుల్స్పూన్ల నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఇంగువ, పసుపు, కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి ఓసారి కలపాలి. అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- పెరుగు మిశ్రమం మసులుతూ నూనె పైకి తేలినప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న ఆలూ వేసి కలిపి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కసూరీ మేథీ వేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కశ్మీరీ దమ్ ఆలూ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీకి కావాల్సినవన్నీ పద్ధతి ప్రకారం ప్రిపేర్ చేసుకుని వెళితే చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- కశ్మీరీ కారం కేవలం కర్రీకి మంచి రంగు రావడానికి మాత్రమే. కాబట్టి కారాన్ని మీరు తినే దానికి సరిపడా వేసుకుంటే మంచిది. మీ దగ్గర ఎండుమిర్చి లేకపోతే కారాన్ని పెరుగులో వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్నా సరిపోతుంది.
- ఆల్రెడీ ఆలూ వేగే ఉంటాయి కాబట్టి.. గ్రేవీలో మరీ ఎక్కువ సేపు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు.
