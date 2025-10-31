పుల్లగా, కారంగా "కరివేపాకు పులుసు" - ఇలా చేస్తే సూపర్ టేస్ట్!
ఎన్నడూ తినని పులుసు రెసిపీ - ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే జీవితంలో మర్చిపోరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 2:04 PM IST
Curry Leaves Pulusu : కరివేపాకును వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పొడి, పచ్చడి కూడా చేస్తుంటారు. అయితే కరివేపాకుతో పులుసు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే కొంచెం తియ్యగా, చేదుగా, పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ చేసుకునే పులుసుకు బదులు ఇది ఓసారి ట్రై చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారడం ఖాయం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కరివేపాకు - 100 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- బెల్లం - 2 టీ స్పూన్
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో 100 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు పిండి రసం 300 ఎంఎల్ వచ్చే వరకు వాటర్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు టమోటాలను తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత దంచి పెట్టుకున్న 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత 100 గ్రాముల కరివేపాకు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, కరివేపాకు మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇది చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లాగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇదే నూనెలో నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, టమోటాల సన్నని తరుగు వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- టమోటాలు పచ్చివాసన పోయి మగ్గాక పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగాక పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలపాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక 300 ఎంఎల్ చింతపండు పులుసు, 150 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మరగించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు పేస్ట్, 50 ఎంఎల్ వాటర్ యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, రెండు టీ స్పూన్ల బెల్లం వేసి బాగా కలిపి 15 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకుంటే ఘుమఘుమలాడే కరివేపాకు పులుసు రెడీ అయినట్లే!
- కరివేపాకు పులుసు బయట ఉంచితే నాలుగు రోజుల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే "వడలు" - సగ్గుబియ్యంతో ఇలా చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!
గుంటూరు "గోంగూర పులావ్" - కర్రీ లేనపుడు పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది!