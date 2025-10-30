ETV Bharat / offbeat

కార్తికం స్పెషల్: జిగురు లేకుండా కమ్మని "బెండకాయ ఫ్రై" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేదు!

-తక్కువ ఐటమ్స్​తో రుచికరమైన 'బెండకాయ వేపుడు' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Karthika Masam Special Recipe
Bendakaya Fry without Onion (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 12:30 PM IST

Karthika Masam Special Recipe : పూజలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలకు అత్యంత పవిత్రమైన మాసం కార్తికం. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది చేసే పూజలతో పాటు ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలోనూ నియమ నిష్ఠలతో ఉంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది కార్తికమాసంలో ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి వాటికి దూరంగా ఉంటారు. అందుకే, కార్తికం వేళ అవేమి వేయకుండానే కమ్మగా చేసుకునే ఒక రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, జిగురు లేకుండా నోరూరించే "బెండకాయ వేపుడు". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే బెండకాయ ఫ్రై మంచి రుచికరంగా కుదిరి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలతో పాటు బెండకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఈ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ ఆస్వాదిస్తారు! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బెండకాయ వేపుడును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bendakaya Fry without Onion
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - 700 గ్రాములు
  • నూనె - ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - ఒక టీస్పూన్(తగినంత)
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Bendakaya Fry without Onion
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని క్లాత్​తో ఏమాత్రం తడి లేకుండా తుడిచి మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పలుచగా పరచి అరగంట పాటు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఇక్కడ బెండకాయ ముక్కలను కాసేపు ఆరబెట్టి చేసుకోవడం ద్వారా కర్రీ అనేది జిగురు లేకుండా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
Bendakaya Fry without Onion
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిశనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక అందులో పొడుగ్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు జత చేసి అన్నింటినీ బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో కలుపుతూ బెండకాయలు కొంచెం సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు కనీసం 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.

Bendakaya Fry without Onion
కరివేపాకు (Getty Images)
  • బెండకాయ ముక్కలు జిగురు లేకుండా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా మరో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక చివరగా అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఇంకో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
Bendakaya Fry without Onion
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వేయకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే జిగురు లేని "బెండకాయ వేపుడు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు ఈ వేపుడును తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బెండకాయలతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను కాస్త తగ్గించి తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే "బెండకాయ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

