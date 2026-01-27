ETV Bharat / offbeat

కర్ణాటక స్టైల్ "రవ్వ పొంగలి"- ఎన్నిసార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​లో సరికొత్త పొంగలి రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లో ఈవిధంగా ట్రై చేయండి!

Rava Pongal
Rava Pongal (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 2:39 PM IST

Rava Pongal Recipe : చాలా మంది పొంగలిని ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ ఓసారి ఇలా కర్ణాటక స్టైల్లో ట్రై చేశారంటే సూపర్​ టేస్టీగా వస్తుంది. రుచి అమృతంలా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడు చేసుకున్నా ఇదే స్టెప్స్​ ఫాలో అవుతారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Rava Pongal
గోధుమరవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమరవ్వ - ఒక కప్పు
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - పావు కప్పు
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్​
  • అల్లం తురుము - అర టేబుల్​ స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్​
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్​
Rava Pongal
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో పావు కప్పు పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పెసరపప్పును ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో కప్పు నీళ్లు, వేయించిన పెసరపప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​ ఉంచి ఐదు విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. 5 విజిల్స్ వచ్చిన అనంతరం పప్పును గుత్తితో రుబ్బాలి.
Rava Pongal
నెయ్యి (Getty Images)
  • అలాగే ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక కప్పు గోధుమరవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 8 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నెలో ఐదు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు వేయించిన గోధుమరవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • రవ్వ మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత రుబ్బి ఉంచిన పెసరపప్పును యాడ్ చేసి ఉడకనివ్వాలి.
Rava Pongal
జీలకర్ర (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు కప్పు జీడిపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Rava Pongal
పెసరపప్పు (Getty Images)
  • కొబ్బరి ముక్కలు రంగు మారాక ఈ తాలింపును రవ్వపెసరపప్పు మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే కర్ణాటక స్టైల్ రవ్వ పొంగలి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
  • ఈ రవ్వ పొంగలిపైన కొద్దిగా నెయ్యి వేసి సాంబార్ లేదా చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!

