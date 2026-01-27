కర్ణాటక స్టైల్ "రవ్వ పొంగలి"- ఎన్నిసార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!
ఎన్నడూ తినని టేస్ట్లో సరికొత్త పొంగలి రెసిపీ - ఓసారి ఇంట్లో ఈవిధంగా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 2:39 PM IST
Rava Pongal Recipe : చాలా మంది పొంగలిని ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ ఓసారి ఇలా కర్ణాటక స్టైల్లో ట్రై చేశారంటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది. రుచి అమృతంలా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడు చేసుకున్నా ఇదే స్టెప్స్ ఫాలో అవుతారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమరవ్వ - ఒక కప్పు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- అల్లం తురుము - అర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో పావు కప్పు పెసరపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పెసరపప్పును ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో కప్పు నీళ్లు, వేయించిన పెసరపప్పు వేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్ ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. 5 విజిల్స్ వచ్చిన అనంతరం పప్పును గుత్తితో రుబ్బాలి.
- అలాగే ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక కప్పు గోధుమరవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 8 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఐదు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు వేయించిన గోధుమరవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- రవ్వ మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత రుబ్బి ఉంచిన పెసరపప్పును యాడ్ చేసి ఉడకనివ్వాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు కప్పు జీడిపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలు రంగు మారాక ఈ తాలింపును రవ్వపెసరపప్పు మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే కర్ణాటక స్టైల్ రవ్వ పొంగలి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
- ఈ రవ్వ పొంగలిపైన కొద్దిగా నెయ్యి వేసి సాంబార్ లేదా చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
