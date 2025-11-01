మృదువైన కర్ణాటక స్పెషల్ "రాగి ముద్ద" - కాంబినేషన్ కోసం "స్పెషల్ చట్నీ"!
రాగి ముద్ద ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - చట్నీ కూడా విభిన్నంగా ఉంటుంది
Published : November 1, 2025 at 10:43 AM IST
Ragi Mudde Recipe in Telugu : కర్ణాటక స్పెషల్ రాగి ముద్ద ఎపుడైనా రుచి చూశారా? మన దగ్గర కూడా రాగి ముద్ద తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, కర్ణాటక స్టైల్లో ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో మృదువుగా ఉంటుంది. కాస్త నెయ్యి దట్టించి ఇక్కడ ఇచ్చిన చట్నీ రెసిపీతో తింటే కమ్మగా ఉంటుంది. కేవలం రాగి ముద్ద కోసమే తయారు చేసే ఈ చట్నీ కూడా చాలా ప్రత్యేకం. ఓ సారి టేస్ట్ చేసి చూడండి!
తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - పావు స్పూన్
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పుట్నాలు - పావు కప్పు
- కొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 6
- చింతపండు - కొద్దగా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
పోపులోకి :
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- వెల్లుల్లి - 3
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 1 కప్పు రాగి పిండి తీసుకుని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పిండిని అర కప్పు నీళ్లలో ఉండలు లేకుండా కలిపి పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో 1.5 కప్పుల నీళ్లు పోసి వేడెక్కిన తర్వాత పావు స్పూన్ ఉప్పు రాగిపిండి కలిపిన నీళ్లు కూడా పోసుకుని కలపాలి. ఇలా కలుపుతూ మరిగించుకుని మిగిలిన పొడిని ఆ నీళ్లపై చల్లి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి
- ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని సన్నటి మంటపైనే చెక్క గరిటెతో పిండిని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఎంత బాగా కలిపితే అంతమంచి టేస్ట్ ఉంటుంది.
- రాగి ముద్ద జిగురుగా కాకుండా బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చేతికి అంటనంట వరకూ బాగా కలుపుతూ సన్నటి మంటపైనే ఉంచాలి. 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే రాగి ముద్ద చక్కగా వస్తుంది. ఇపుడు మంట కట్టేసి మూతపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత చేతులు తడి చేసుకుని ఉండలు చేసుకోవాలి. చేతులు కాలుతున్నట్లయితే ఓ గిన్నెలో స్పూన్ నీళ్లు పోసి తిప్పుకుని ఆ తర్వాత అందులో రాగి పిండి ముద్ద వేసి తిప్పుకుంటే చాలు! గుండ్రని రాగి ముద్ద తయారవుతుంది.
- ఈ రాగి ముద్దలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని పప్పు లేదా సాంబార్లోకి కలుపుతూ తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
చట్నీ కోసం :
- ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో పచ్చిమిర్చి వేయించి రంగు మారిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేయించుకుని మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని రంగుమారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లో వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, పావు కప్పు పుట్నాలు, కొబ్బరి ముక్కలు, వెల్లుల్లి పాయలు, చింతపండు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా జీలకర్ర, ఉప్పు, కరివేపాకు కూడా వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా వేయించిన పోపు దినుసులు వేసి కలుపుకోవాలి.
