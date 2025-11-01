ETV Bharat / offbeat

మృదువైన కర్ణాటక స్పెషల్ "రాగి ముద్ద" - కాంబినేషన్ కోసం "స్పెషల్ చట్నీ"!

రాగి ముద్ద ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - చట్నీ కూడా విభిన్నంగా ఉంటుంది

ragi_mudde_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:43 AM IST

Ragi Mudde Recipe in Telugu : కర్ణాటక స్పెషల్ రాగి ముద్ద ఎపుడైనా రుచి చూశారా? మన దగ్గర కూడా రాగి ముద్ద తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, కర్ణాటక స్టైల్​లో ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో మృదువుగా ఉంటుంది. కాస్త నెయ్యి దట్టించి ఇక్కడ ఇచ్చిన చట్నీ రెసిపీతో తింటే కమ్మగా ఉంటుంది. కేవలం రాగి ముద్ద కోసమే తయారు చేసే ఈ చట్నీ కూడా చాలా ప్రత్యేకం. ఓ సారి టేస్ట్ చేసి చూడండి!

ragi_mudde_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - పావు స్పూన్
ragi_mudde_recipe_in_telugu (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • పుట్నాలు - పావు కప్పు
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి - 6
  • చింతపండు - కొద్దగా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
ragi_mudde_recipe_in_telugu (Getty images)

పోపులోకి :

  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • వెల్లుల్లి - 3
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ragi_mudde_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 1 కప్పు రాగి పిండి తీసుకుని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పిండిని అర కప్పు నీళ్లలో ఉండలు లేకుండా కలిపి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు కడాయిలో 1.5 కప్పుల నీళ్లు పోసి వేడెక్కిన తర్వాత పావు స్పూన్ ఉప్పు రాగిపిండి కలిపిన నీళ్లు కూడా పోసుకుని కలపాలి. ఇలా కలుపుతూ మరిగించుకుని మిగిలిన పొడిని ఆ నీళ్లపై చల్లి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి
  • ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని సన్నటి మంటపైనే చెక్క గరిటెతో పిండిని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా ఎంత బాగా కలిపితే అంతమంచి టేస్ట్ ఉంటుంది.
  • రాగి ముద్ద జిగురుగా కాకుండా బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చేతికి అంటనంట వరకూ బాగా కలుపుతూ సన్నటి మంటపైనే ఉంచాలి. 10 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే రాగి ముద్ద చక్కగా వస్తుంది. ఇపుడు మంట కట్టేసి మూతపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత చేతులు తడి చేసుకుని ఉండలు చేసుకోవాలి. చేతులు కాలుతున్నట్లయితే ఓ గిన్నెలో స్పూన్ నీళ్లు పోసి తిప్పుకుని ఆ తర్వాత అందులో రాగి పిండి ముద్ద వేసి తిప్పుకుంటే చాలు! గుండ్రని రాగి ముద్ద తయారవుతుంది.
  • ఈ రాగి ముద్దలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని పప్పు లేదా సాంబార్​లోకి కలుపుతూ తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ragi_mudde_recipe_in_telugu (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో పచ్చిమిర్చి వేయించి రంగు మారిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేయించుకుని మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఐదారు వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని రంగుమారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​లో వేయించిన పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, పావు కప్పు పుట్నాలు, కొబ్బరి ముక్కలు, వెల్లుల్లి పాయలు, చింతపండు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా జీలకర్ర, ఉప్పు, కరివేపాకు కూడా వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా వేయించిన పోపు దినుసులు వేసి కలుపుకోవాలి.

