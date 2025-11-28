ETV Bharat / offbeat

కర్ణాటక స్టైల్ కారా బాత్ రెసిపీ - ఇలా ఇంట్లో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

అమోఘమైన రుచితో "కారా బాత్' - ఒక్కసారి తింటే వదిలి పెట్టరంతే!

Khara Bath
Khara Bath (Getty Images)
November 28, 2025

Khara Bath Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా కర్ణాటక స్టైల్ కారా బాత్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే కారా బాత్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Khara Bath
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 15
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చి బఠాణీ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • క్యారెట్ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఫ్రెంచ్​ బీన్స్ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • క్యాప్సికం తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • టమోటా - 1
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • పంచదార - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - కొంచెం
Khara Bath
క్యాప్సికం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత 15 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
Khara Bath
ఆవాలు, జీలక్రర, పసుపు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, సన్నని పచ్చిమిర్చి తురుము వేసి వేయించాలి. అలాగే ఒక కప్పు సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Khara Bath
నెయ్యి (Getty Images)
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి బఠాణీ, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యాప్సికం సన్నని తరుగు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు టమోటా సన్నని తరుగు వేసి వేయించాలి.
Khara Bath
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇందులో మూడు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ పంచదార వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివరన ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా నిమ్మరసం, వేయించిన జీడిప్పు వేసి కలపాలి.
  • అంతే వేడివేడి కారా బాత్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

