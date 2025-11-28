కర్ణాటక స్టైల్ కారా బాత్ రెసిపీ - ఇలా ఇంట్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
అమోఘమైన రుచితో "కారా బాత్' - ఒక్కసారి తింటే వదిలి పెట్టరంతే!
Published : November 28, 2025 at 2:10 PM IST
Khara Bath Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా కర్ణాటక స్టైల్ కారా బాత్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి నోరూరించే కారా బాత్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 15
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లం తురుము - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చి బఠాణీ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- క్యారెట్ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- క్యాప్సికం తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- టమోటా - 1
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- పంచదార - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత 15 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము, సన్నని పచ్చిమిర్చి తురుము వేసి వేయించాలి. అలాగే ఒక కప్పు సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి బఠాణీ, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యారెట్ తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఫ్రెంచ్ బీన్స్ తరుగు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల క్యాప్సికం సన్నని తరుగు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు టమోటా సన్నని తరుగు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులో మూడు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ పంచదార వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివరన ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా నిమ్మరసం, వేయించిన జీడిప్పు వేసి కలపాలి.
- అంతే వేడివేడి కారా బాత్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
