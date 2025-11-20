ETV Bharat / offbeat

హోం మేడ్ రెసిపీ "ధార్వాడీ దూద్ పేడ" - 30 నిమిషాల్లో మంచి స్వీట్ రెడీ!

గోల్డెన్ రంగులో నోరూరించే ధార్వాడీ దూద్ పేడ - చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు!

dharwad_peda_recipe
dharwad_peda_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Dharwad peda recipe : బేకరీలు, స్వీట్ షాపుల్లో దూద్ పేడ నోట్లే వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. షుగర్ పేషెంట్లు కూడా మరొకటి తినాలనిపించేలా కమ్మగా ఉంటుంది. సరిగ్గా అలాగే కానీ, తెల్లగా కాకుండా గోల్డెన్ రంగులో ఉండే ధార్వాడ దూద్ పేడ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో 30 నిమిషాల్లో తయారుచేసుకోవచ్చు.

పసందైన "బటన్ బాదుషాలు" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

dharwad_peda_recipe
dharwad_peda_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - 150 గ్రాములు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిల్క్ పౌడర్ - ఒక కప్పు
  • పాలు - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
  • పంచదార పొడి - 1 కప్పు
dharwad_peda_recipe
dharwad_peda_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని 150 గ్రాముల పంచదార వేసుకోవాలి. 50 ఎం.ఎల్. నీళ్లు పోసి సన్నటి మంటపై చక్కెర కరిగించుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ ఉడికిస్తుంటే ఐదారు నిమిషాల తర్వాత బుడగలు వచ్చాక స్టవ్ ఆప్ చేసి కలపాలి. ఇలా బాగా కలపడం వల్ల పాకం గట్టిపడి మళ్లీ చక్కెర గట్టిగా మారుతుంది.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న చక్కెరను తిరిగి మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ జల్లెడలో వేసుకుని బాగా కలుపుతూ వడగట్టుకుని చక్కెర పొడి తీసుకోవాలి. మిగిలిపోయిన చక్కెరను టీ లాంటి వాటిల్లోకి వాడుకోవచ్చు.
dharwad_peda_recipe
dharwad_peda_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు ఓ కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని వేడెక్కగానే ఒక కప్పు మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. నేతిలో బాగా సన్నటి మంటపై వేయిస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి.
  • 10 నిమిషాల పాటు ఇలా కలుపుతూ వేయించడం వల్ల రంగు మారిపోతుంది. ఈ సమయంలో అదే కప్పుతో ముప్పావు కప్పు పాలు కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ కలపాలి. ముప్పావు కప్పు పాలు దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
dharwad_peda_recipe
dharwad_peda_recipe (Getty images)
  • ఇలా చేయడం వల్ల చివరికి క్రీమీగా మారిపోతుంది. అలాగే కలుపుతూ వేయిస్తుంటే తడి పిండిలాగా మారుతుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఈ పాలపొడిలోకి కొద్దిగా యాలకుల పొడి, పాలు తీసుకున్న కప్పుతో 1 కప్పు పంచదార పొడి వేసుకోవాలి. పంచదార పొడి కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ బాగా కలుపుతూ ఉండలు చుట్టుకోవాలి.
  • మీకు బేకరీ స్టైల్ షేప్​ కావాలనుకుంటే ఏదైనా బాక్సులో వేసి అచ్చులు కట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా చేతులతో చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని చక్కెర పొడిలో డిప్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అంతే! ఇలా 30 నిమిషాల టైం కేటాయిస్తే "ధార్వాడ పేడ" రెడీగా ఉంటుంది.

తియ్యని "ఫలూదా సేమియా పాయసం" - ఒక్కసారి టేస్ట్​ చేస్తే జిందగీ ఖుష్!

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "కలాఖండ్ పాయసం" - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

