కిచెన్​లో నోరూరించే "వెజ్ దొన్నె బిర్యానీ" - టేస్ట్ ఓ రేంజ్​లో ఉంటుంది!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే బిర్యానీ రెసిపీ - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు!

Mushroom Donne Biryani
Mushroom Donne Biryani (ETV Bharat)
Mushroom Donne Biryani Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల బిర్యానీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్ కర్ణాటక స్పెషల్ వెజ్ దొన్నె బిర్యానీ ట్రై చేయండి? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే! మరి వెజ్ దొన్నె బిర్యానీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Veg Donne Biryani
పుట్టగొడుగులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • పుట్టగొడుగులు - 200 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 10
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 4
  • లవంగాలు - 10
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 3 కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • మెంతికూర - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జాపత్రి - 1
  • అనాసపువ్వు - 1
  • రాతిపువ్వు - 2
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • షాజీరా - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • పెరుగు - అర కప్పు
Veg Donne Biryani
మిరియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల బియ్యం వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, కొత్తిమీర, మెంతికూరను కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 200 గ్రాముల పుట్టగొడుగులను కట్ చేసి ఉంచాలి.
Veg Donne Biryani
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ గిన్నెలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఐదు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, రెండు దాల్చినచెక్క, ఐదు లవంగాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలను తీసుకొని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, కొద్దిగా మెంతికూర వేసి ఆరు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
Veg Donne Biryani
బియ్యం (Getty Images)
  • అనంతరం ఇదే గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఐదు యాలకులు, కొద్దిగా జాపత్రి, ఒక అనాసపువ్వు యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు దాల్చినచెక్క, ఐదు లవంగాలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, రెండు రాతిపువ్వు, ఒక బిర్యానీ ఆకు, ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా వేసి వేయించాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత రెండు కప్పుల ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న 200 గ్రాముల పుట్టగొడుగు ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Veg Donne Biryani
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిమసాలా పేస్ట్ పేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఇప్పుడు నానబెట్టిన బియ్యం వేసి నెమ్మదిగా కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
  • బియ్యం వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా,కొత్తిమీర, మెంతికూర పేస్ట్ వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇప్పుడు నాలుగు కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 8 నిమిషాల అనంతరం ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే వేడివేడి వెజ్ దొన్నె బిర్యానీ తయారైనట్లే!

