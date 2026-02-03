ETV Bharat / offbeat

కర్ణాటక స్పెషల్​ "టిఫెన్​ చట్నీ" - ఇడ్లీ, బోండా, దోశ ఎందులోకైనా అదుర్స్​!

-టిఫెన్స్​లోకి ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన చట్నీ చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!

Karnataka Special Tiffin Chutney
Karnataka Special Tiffin Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Karnataka Special Tiffin Chutney: ఇడ్లీ, బోండా, దోశ, వడ ఇలా టిఫెన్​ ఏదైనా అందులోకి చట్నీ కంపల్సరీ. అందుకే చాలా మంది పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీ అంటూ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కర్ణాటక స్టైల్లో టిఫెన్​ చట్నీ చేసుకోండి, సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. పల్లీలు, కొబ్బరి, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ కాంబోలో చేసుకునే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఫస్ట్​ టైమ్​ చేసినా టేస్ట్​ చక్కగా కుదురుతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా టిఫెన్​ చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Karnataka Special Tiffin Chutney
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 9
  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పుట్నాల పప్పు - 1 కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - 1 కప్పు
Karnataka Special Tiffin Chutney
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర -అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Karnataka Special Tiffin Chutney
పుట్నాలపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ చట్నీ రెసిపీ కోసం ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చి కొబ్బరిని ముక్కలుగా చేసుకుని ముప్పావు కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. పల్లీలు సగం మేర వేగినాక నూనె, పచ్చిమిర్చి వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
Karnataka Special Tiffin Chutney
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయ్యాక పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, పుట్నాల పప్పు, చింతపండు, జీలకర్ర వేసి మరో నిమిషం వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Karnataka Special Tiffin Chutney
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పల్లీల మిశ్రమం వేసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి, మరికాసిన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న చట్నీని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Karnataka Special Tiffin Chutney
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఈ తాలింపును గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిలో యాడ్​ చేసుకుని కలుపుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్ణాటక స్టైల్​ టిఫెన్​ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Karnataka Special Tiffin Chutney
టిఫెన్​ చట్నీ (ETV Bharat)

