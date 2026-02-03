కర్ణాటక స్పెషల్ "టిఫెన్ చట్నీ" - ఇడ్లీ, బోండా, దోశ ఎందులోకైనా అదుర్స్!
-టిఫెన్స్లోకి ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన చట్నీ చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి!
Published : February 3, 2026 at 6:01 PM IST
Karnataka Special Tiffin Chutney: ఇడ్లీ, బోండా, దోశ, వడ ఇలా టిఫెన్ ఏదైనా అందులోకి చట్నీ కంపల్సరీ. అందుకే చాలా మంది పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీ అంటూ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కర్ణాటక స్టైల్లో టిఫెన్ చట్నీ చేసుకోండి, సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పల్లీలు, కొబ్బరి, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ కాంబోలో చేసుకునే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఫస్ట్ టైమ్ చేసినా టేస్ట్ చక్కగా కుదురుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా టిఫెన్ చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 9
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పుట్నాల పప్పు - 1 కప్పు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - 1 కప్పు
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర -అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ఈ చట్నీ రెసిపీ కోసం ఉల్లిపాయను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చి కొబ్బరిని ముక్కలుగా చేసుకుని ముప్పావు కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. పల్లీలు సగం మేర వేగినాక నూనె, పచ్చిమిర్చి వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
- పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయ్యాక పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, పుట్నాల పప్పు, చింతపండు, జీలకర్ర వేసి మరో నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన పల్లీల మిశ్రమం వేసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి, మరికాసిన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడిలో యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్ణాటక స్టైల్ టిఫెన్ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
