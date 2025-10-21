ETV Bharat / offbeat

ఉప్మారవ్వతో నోరూరించే "సజ్జప్ప" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

- తీపి ఇష్టపడేవారికి కచ్చితంగా నచ్చే స్వీట్ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Sajjappa Sweet
Sajjappa Sweet (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karnataka Sweet Sajjappa : ఇంట్లో అమ్మ ఉప్మా చేసిందంటే అంతే సంగతులు. పెద్దలు ముఖం చిట్లిస్తారు. పిల్లలు అరిచి గోలచేస్తారు. చాలా ఇళ్లలో ఇదే తంతు. అయితే, మెజారిటీ జనానికి పెద్దగా నచ్చని ఉప్మాతో అద్దిరిపోయే స్వీట్ రెసిపీ సిద్ధం చేయొచ్చు. వద్దన్నవారే దీన్ని చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. దాని పేరే "సజ్జప్ప."

ఈ స్వీట్ అప్పం ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. కర్నాటక వాసుల స్పెషల్ రెసిపీ ఇది. పండగ వేళ దీన్ని ఇష్టంగా చేసుకొని ఆరగిస్తారు. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కప్పు ఉప్మారవ్వ
  • అర కప్పు మైదా
  • టేబుల్‌స్పూన్ నెయ్యి
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు

స్టఫింగ్‌ చేయడానికి :

  • కప్పు కొబ్బరి తురుము
  • కప్పు కొబ్బరిపొడి
  • కప్పున్నర బెల్లంపొడి
  • 3 స్పూన్ల గసగసాలు
  • పావు చెంచా యాలకుల పొడి
  • 3 స్పూన్ల ఉప్మారవ్వ

సీతాఫలంతో నోరూరించే "స్వీట్" - అతి తక్కువ ఐటమ్స్​తో ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా వెడల్పుగా ఉంటే ఒక పాత్ర తీసుకోవాలి. అందులో మైదా వేయాలి. రవ్వ, నెయ్యి, ఉప్పు కూడా వేసి మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత దానిపై ఒక తడి క్లాత్​ కప్పి రెండు నుంచి మూడు గంటలపాటు పక్కన పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి చక్కగా కలిసిపోతుంది.
  • ఇప్పుడు స్టౌమీద పాన్ పెట్టి అందులో గసగసాలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత బెల్లం అందులో వేసి వేడిచేయాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి నీరుగా మారిన తర్వాత అందులో కొబ్బరిపొడి, కొబ్బరి తురుము వేయాలి. యాలకుల పొడి కూడా యాడ్ చేసి అటూ ఇటూ కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి, బెల్లం చక్కగా కలిసిపోయి దగ్గరి అవుతున్నప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గసగసాలను యాడ్ చేసి, స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకున్న రవ్వ-మైదా మిశ్రమం లోనుంచి కొద్ది కొద్దిగా నిమ్మకాయంత సైజులో పిండిని తీసుకొని ఉండలుగా చేసుకోవాలి
  • వాటిని చేత్తోనే చిన్నసైజు పూరిల్లా చేసుకొని, మధ్యలో ఉడికించుకున్న కొబ్బరి బెల్లం స్టఫింగ్​ను పెట్టాలి.
  • తర్వాత అంచులను మూసేసి మళ్లీ చపాతీ మాదిరిగా చేత్తోనే వత్తుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత స్టౌ పాన కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి.
  • వేడెక్కిన తర్వాత ఈ చపాతీలను వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అంతే అద్దిరిపోయో సజ్జప్ప సిద్ధమైపోతుంది. ఇది కర్నాటక స్పెషల్ రెసిపీ. పండగ వేళ దీన్ని తప్పకుండా చేసుకుంటారు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ ఐటమ్​ను మీరు కూడా ట్రై చేయండి.
  • బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసే జంక్ ఫుడ్స్ బదులు ఇలాంటివి ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకా ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

దీపావళికి నోరూరించే "పనీర్​ పాయసం" - సేమియా ఖీర్​ కంటే వెరీ ఈజీ - మూడు రోజులు నిల్వ!

TAGGED:

KARNATAKA SPECIAL SAJJAPPA
HOW TO MAKE SAJJAPPA IN TELUGU
SAJJAPPA
SWEET RECIPE IN TELUGU
SAJJAPPA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.