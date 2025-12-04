ETV Bharat / offbeat

కర్ణాటక స్పెషల్ "ముల్బగల్ దోశ" - రెడ్ చట్నీతో కిర్రాక్ టేస్ట్!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే నయా దోశ - ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్!

Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe (ETV Bharat)
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe : దోశ అంటే ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ​ ఒకే రకంగా తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కర్ణాటక స్పెషల్ "ముల్బగల్ దోశలు". వీటినే 'ముల్బగల్ ఘీ రోస్ట్' దోశలు అని కూడా అంటారు. ముల్బగల్ అనేది కర్ణాటకలోని ఒక ప్లేస్. ఆ ప్రాంతంలో ఈ దోశలు చాలా ఫేమస్. అందుకే ఈ దోశలకు ఆ పేరు వచ్చింది.

రెడ్ చట్నీ కాంబోలో లోపల సాఫ్ట్​గా, బయట క్రిస్పీగా ఈ దోశలు భలే రుచిగా ఉంటాయి. ఇంకా పైన ఆలూ కుర్మా, నెయ్యి ఫ్లేవర్​తో రెడీ అయిన దీన్ని ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది! అలాగే, వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, కన్నడిగులు ఇష్టంగా తినే ఈ దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీ రైస్ - రెండు కప్పులు
  • మినప్పప్పు - ఒక కప్పు
  • శనగపప్పు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
  • సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నెయ్యి - కొద్దిగా
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe (Getty Images)

రెడ్ చట్నీ కోసం :

  • ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • నూనె - రెండుటేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్​వి)
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
  • చింతపండు - కొద్దిగా

Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో ఇడ్లీ రైస్, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, మెంతులు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం తీసుకుని కడిగి, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీటిని 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మీరు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఈ దోశలు చేసుకుంటున్నట్లయితే ముందు రోజు మార్నింగ్ పప్పులను నానబెట్టుకుని, ఆ రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు వాటిని గ్రైండ్ చేసుకుని పులియబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe (ETV Bharat)
  • ఇక నానబెట్టుకున్న ఇడ్లీ రైస్ మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్ చేసుకునే పావుగంట ముందు ఒక చిన్న గిన్నెలో అటుకులను తీసుకుని ఒకసారి కడిగి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా నానిన ఇడ్లీ రైస్, సగ్గుబియ్యాన్ని ఒకసారి కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న అటుకులు, సగ్గుబియ్యం, ఇడ్లీరైస్-మినప్పప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పిండిని ఒక గిన్నె​లోకి తీసుకుని గరిటెతో ఒకసారి బాగా కలిపి, మూతపెట్టి 8 నుంచి 10 గంటలపాటు పులియనివ్వాలి.
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ దోశ వేసుకోవడానికి ముందుగా రెడీ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో ఎండుమిర్చిలను తీసుకుని అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడయ్యాక శనగపప్పు వేసి వేయించాలి. అది వేగాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • తర్వాత అందులో వెల్లుల్లిరెబ్బలు, చింతపండు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నానబెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి వేసుకుని మిర్చి నానబెట్టుకున్న నీటిని కొద్దిగా వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే, "రెడ్ చట్నీ" రెడీ అవుతుంది!
  • అలాగే, మీరు నార్మల్​గా చేసుకునేవిధంగానే కొద్దిగా ఆలూ కుర్మాను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.

Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బాగా పులిసిన పిండిని తీసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి. తర్వాత అందులో నుంచి అవసరమైనంత పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని దానిలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోశ పెనం కాకుండా కొద్దిగా అంచులు అంటే ఒక నాన్​స్టిక్ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • పాన్ వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకునేటప్పుడు అంచులను పలుచగా, మధ్యలో కాస్త మందంగా ఉండేలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe
Karnataka Special Mulbagal Dosa Recipe (Getty Images)
  • అలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక పాన్​పై మూతపెట్టి ఒక నిమిషం ఆవిరి మీద ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి అంచుల వెంట, మధ్యలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం దానిపై కొద్దిగా రెడ్ చట్నీ వేసుకుని గరిటెతో దోశ మొత్తం అని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాసేపు కాలనివ్వాలి.
  • అది కాస్త కాలిన తర్వాత దానిపై చివర్లో కొంచెం బంగాళదుంప కూరను దోశ మధ్యలో వేసుకుని ఆపై ఫోల్డ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కర్ణాటక ఫేమస్ "ముల్బగల్ దోశ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ దోశలకు బదులుగా ఓసారి వీటిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

