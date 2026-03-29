కర్ణాటక స్పెషల్ "ముల్బగల్ దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
రోజూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - ఓసారి ఇలా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Mulbagal Dosa (Etv Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:52 PM IST
Mulbagal Dosa Making : దోసె అంటే ఎంత ఇష్టమైనా ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా తినాలన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కర్ణాటక స్పెషల్ ముల్బగల్ దోసెలు. వీటినే ముల్బగల్ ఘీ రోస్ట్ దోసెలు అని కూడా అంటారు. ఇవి లోపల సాఫ్ట్గా, బయట క్రిస్పీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఇడ్లీ రైస్ - 2 కప్పులు
- సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
- మినపప్పు - ఒక కప్పు
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- అటుకులు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - కొంచెం
రెడ్ చట్నీ కోసం :
- ఎండుమిర్చి - 15
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల ఇడ్లీ రైస్, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి ఎనిమిది గంటలపాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా మరో చిన్న గిన్నెలో పావుకప్పు సగ్గుబియ్యం, తగినన్ని నీళ్లు పోసి 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఇడ్లీ రైస్ మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్ చేసుకునే పదిహేను నిమిషాల ముందు ఓ చిన్న కప్పులో అర కప్పు అటుకులు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన ఇడ్లీ రైస్మినపప్పు మిశ్రమం, అటుకులు, సగ్గుబియ్యం వేయాలి. ఇందులోనే తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పిండిని ఓ గిన్నెలో వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఎనిమిది గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
- దోసె వేసుకోవడానికి ముందుగా రెడీ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా ఓ కప్పులో 15 ఎండుమిర్చి, సరిపడా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- మూడు నిమిషాల అనంతరం ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. అంతే రెడీ చట్నీ తయారైనట్లే. అలాగే కొద్దిగా ఆలూ కుర్మాను ముందుగానే సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బాగా పులిసిన పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్ వేసి దోసెకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోసె పాన్ పెట్టి వేడి చేయాలి. పాన్ వేడయ్యాక పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన మూతపెట్టి ఒక నిమిషం పాటు ఆవిరి మీద ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి అంచుల వెంట, మధ్యలో కొద్దిగా నెయ్యి వేయాలి.
- అనంతరం దోసెపై కొద్దిగా రెడ్ చట్నీ వేసి గరిటెతో మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కాసేపు కాల్చాలి. ఇది కాస్త కాలిన తర్వాత దానిపై చివరలో కొంచెం ఆలూ కుర్మా దోసె మధ్యలో వేసి ఆపై ఫోల్డ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కర్ణాటక స్పెషల్ ముల్బగల్ దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
