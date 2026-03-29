కర్ణాటక స్పెషల్ "ముల్బగల్ దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

రోజూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - ఓసారి ఇలా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 8:52 PM IST

Mulbagal Dosa Making : దోసె అంటే ఎంత ఇష్టమైనా ఎప్పుడూ​ ఒకే రకంగా తినాలన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కర్ణాటక స్పెషల్ ముల్బగల్ దోసెలు. వీటినే ముల్బగల్ ఘీ రోస్ట్ దోసెలు అని కూడా అంటారు. ఇవి లోపల సాఫ్ట్​గా, బయట క్రిస్పీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీ రైస్ - 2 కప్పులు
  • సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 3 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - కొంచెం

రెడ్ చట్నీ కోసం :

  • ఎండుమిర్చి - 15
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ ​స్పూన్
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల ఇడ్లీ రైస్, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి ఎనిమిది గంటలపాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా మరో చిన్న గిన్నెలో పావుకప్పు సగ్గుబియ్యం, తగినన్ని నీళ్లు పోసి 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఇడ్లీ రైస్ మిశ్రమాన్ని గ్రైండ్ చేసుకునే పదిహేను నిమిషాల ముందు ఓ చిన్న కప్పులో అర కప్పు అటుకులు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన ఇడ్లీ రైస్​మినపప్పు మిశ్రమం,​ అటుకులు, సగ్గుబియ్యం వేయాలి. ఇందులోనే తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పిండిని ఓ గిన్నె​లో వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఎనిమిది గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
  • దోసె వేసుకోవడానికి ముందుగా రెడీ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా ఓ కప్పులో 15 ఎండుమిర్చి, సరిపడా నీళ్లు పోసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • మూడు నిమిషాల అనంతరం ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. అంతే రెడీ చట్నీ తయారైనట్లే. అలాగే కొద్దిగా ఆలూ కుర్మాను ముందుగానే సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత బాగా పులిసిన పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్ వేసి దోసెకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోసె పాన్ పెట్టి వేడి చేయాలి. పాన్ వేడయ్యాక పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన మూతపెట్టి ఒక నిమిషం పాటు ఆవిరి మీద ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి అంచుల వెంట, మధ్యలో కొద్దిగా నెయ్యి వేయాలి.
  • అనంతరం దోసెపై కొద్దిగా రెడ్ చట్నీ వేసి గరిటెతో మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాసేపు కాల్చాలి. ఇది కాస్త కాలిన తర్వాత దానిపై చివరలో కొంచెం ఆలూ కుర్మా దోసె మధ్యలో వేసి ఆపై ఫోల్డ్ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే కర్ణాటక స్పెషల్ ముల్బగల్ దోసెలు రెడీ అయినట్లే!

