కర్ణాటక స్పెషల్ కరకరలాడే "మద్దూర్ వడలు" - నూనె పీల్చకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Published : January 12, 2026 at 2:14 PM IST

Karnataka Special Maddur Vada Recipe : చల్లచల్లటి సాయంత్రం వేళ వెచ్చవెచ్చటి చిరుతిళ్లు తింటూ వేడివేడిగా టీ తాగుతుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే అందరూ తరచూ పకోడీ, సమోసా, బజ్జీలు వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటారు. ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీ కోసం రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ను మించిన టేస్ట్​తో అద్దిరిపోయే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కర్ణాటక స్పెషల్ నోరూరించే "మద్దూర్ వడలు". కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ వడలు పెద్దగా నూనెను కూడా పీల్చుకోవు! పైగా, వీటిని పది నిమిషాల్లోనే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మద్దూర్ వడలు ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Maddur Vada Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావు కప్పు - బియ్యప్పిండి
  • అర కప్పు - మైదా
  • పావు కప్పు - బొంబాయిరవ్వ
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • మూడు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తురుము
  • ఒక చెంచా - కారం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పావు కప్పు - జీడిపప్పు పలుకులు
  • పావు చెంచా - ఇంగువ
  • వేయించేందుకు సరిపడా - నూనె

Maddur Vada Recipe
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కరకరలాడే కర్ణాటక స్పెషల్ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, కరివేపాకు, అల్లం, జీడిపప్పులను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, సన్నని అల్లం తరుగు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ఇంగువ వేసి ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Maddur Vada Recipe
ఉల్లిగడ్డలు (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో బియ్యప్పిండి, మైదా పిండి, బొంబాయి రవ్వ వేసి కలిపి అవసరం అనుకుంటే చాలా కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకుని ముద్దలా చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత దానిపై రెండు చెంచాల వేడి నూనె వేసి మరోసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
  • పిండిలో "వేడి నూనె" వేసి కలిపే ఈ సీక్రెట్ టిప్ మద్దూర్ వడలు క్రిస్పీగా, టేస్టీగా రావడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా చెక్కల పిండికి కావాల్సిన విధంగా కలుపుకోవాలి.
Maddur Vada Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • పది నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించేందుకు సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ కవర్ మీద వెడల్పుగా వడల్లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Maddur Vada Recipe
జీడిపప్పులు (Getty Images)
  • అలా కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కర్ణాటక స్టైల్​లో కరకరలాడే టేస్టీ "మద్దూర్ వడలు" తయారవుతాయి!
  • ఇవి రెండు మూడు రోజుల వరకూ ఫ్రెష్​గా నిల్వ ఉంటాయి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ కాకుండా ఇలా మద్దూర్ వడలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ హ్యాపీగా తినేయండి.
Maddur Vada Recipe
మద్దూర్ వడలు (Eenadu)

