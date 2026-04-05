కర్ణాటక స్పెషల్ "నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 10:23 AM IST
Lemon Coconut Chutney Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కర్ణాటక స్పెషల్ నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చడి. తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోయే ఈ చట్నీ అన్నంతోపాటు టిఫిన్స్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది! పైగా చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ! మరి ఈ టేస్టీటేస్టీ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నిమ్మకాయలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 15
- నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - 2 స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- మెంతులు - 2 టీ స్పూన్లు
- తెల్ల నువ్వులు - 4 స్పూన్లు
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే నాలుగు నిమ్మకాయలను కట్ చేసి ఓ చిన్న గిన్నెలో రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక 15 పచ్చిమిర్చిని వేసి చక్కగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మెంతులు వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగాక తెల్ల నువ్వులను యాడ్ చేసి మంచి సువాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన నువ్వులుమెంతుల మిశ్రమం, ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో వేయించుకున్న పచ్చిమిర్చి, రెండు స్పూన్ల బెల్లం తురుము, ఏడు పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మరసం యాడ్ చేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా, కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి వేగాక కొంచెం కరివేపాకు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. తాలింపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే పుల్ల పుల్లగా కమ్మగా ఉండే కర్ణాటక స్పెషల్ నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
- మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. సరికొత్త రుచితో అద్భుతమైన అనుభూతినిస్తుంది!
