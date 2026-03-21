కర్ణాటక స్టైల్​ "చికెన్​ సుక్కా" - ఈ మసాలా పేస్ట్​తో ముక్క జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది!

- బిగినర్స్​ కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Published : March 21, 2026 at 5:08 PM IST

Karnataka Special Chicken Sukka: సండే అంటే నాన్​వెజ్​ డే. చికెన్​, మటన్​, ఫిష్​ అంటూ ఎవరికి నచ్చినది వారు వండుకుని తింటుంటారు. మటన్​, ఫిష్​ సంగతి ఎలా ఉన్నా చికెన్​ మాత్రం కంపల్సరీ. అయితే చికెన్​ను రెగ్యులర్​ పద్ధతిలో వండుకుని తింటే అంతగా రుచించదు. అందుకే అప్పుడప్పుడు వెరైటీగా ట్రై చేయాలి. మరి మీరు కూడా కాస్త స్పెషల్​గా చికెన్​ వండుకోవాలని భావిస్తున్నారు. అయితే ఓసారి కర్ణాటక స్టైల్లో చికెన్​ సుక్కా చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ సుక్కా అయితే అన్నం, పులావ్​, బగారా, చపాతీ, పరోటా, పూరీ వంటి వాటిల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని చికెన్​ సుక్కా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పేస్ట్​ కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బ్యాడిగీ మిర్చి - 8
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • ధనియాలు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్కలు
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 2
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • సోంపు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్​
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • గసగసాలు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటా - 1
  • కొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
చికెన్​ కర్రీ కోసం:

  • చికెన్​ - 1 కేజీ
  • నూనె - 6 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • చికెన్​ ముక్కలను రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయల తరుగు, కరివేపాకు వేసి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్​ మగ్గినాక చికెన్​ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, రాళ్ల ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • చికెన్​ ఉడికేలోపు మసాలా పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో బ్యాడిగీ మిర్చి, ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు, సోంపు, మిరియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి దోరగా వేగినాక గసగసాలు వేసి మరో నిమిషం వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి మరో 1 టేబుల్​స్పూన్​ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆ నూనెలోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ఉల్లిపాయ తరుగు, టమాటా, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • కొబ్బరి ముక్కలు లైట్​గా కలర్​ మారి, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు మెత్తబడ్డాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా వేయించిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి ఉల్లిపాయ, కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్​ మంచిగా వేగి ముక్కల్లో నీరు కాస్త ఉన్నప్పుడు గ్రైండ్​ చేసిన సుక్కా మసాలా పేస్ట్​ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి అర కప్పు వాటర్​ పోసి కలిపి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్​ చేసుకుని మూత పెట్టి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • మసాలా ముక్కలకు మంచిగా పెట్టి గ్రేవీ దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్ణాటక స్టైల్​ చికెన్​ సుక్కా రెడీ.
చిట్కాలు:

  • మసాలా పేస్ట్​ కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలను కచ్చితంగా లో ఫ్లేమ్​లోనే దోరగా వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే పదార్థాలు మాడి పేస్ట్​ రుచి మారుతుంది.
  • చికెన్​ ముక్కల్లోని నీరు పూర్తిగా కాకుండా కాస్త నీరు ఉన్నప్పుడే మసాలా పేస్ట్​ యాడ్​ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై అయ్యాక వేసుకుంటే ముక్కలకు పట్టదు పైగా మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

