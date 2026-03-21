కర్ణాటక స్టైల్ "చికెన్ సుక్కా" - ఈ మసాలా పేస్ట్తో ముక్క జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది!
- బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : March 21, 2026 at 5:08 PM IST
Karnataka Special Chicken Sukka: సండే అంటే నాన్వెజ్ డే. చికెన్, మటన్, ఫిష్ అంటూ ఎవరికి నచ్చినది వారు వండుకుని తింటుంటారు. మటన్, ఫిష్ సంగతి ఎలా ఉన్నా చికెన్ మాత్రం కంపల్సరీ. అయితే చికెన్ను రెగ్యులర్ పద్ధతిలో వండుకుని తింటే అంతగా రుచించదు. అందుకే అప్పుడప్పుడు వెరైటీగా ట్రై చేయాలి. మరి మీరు కూడా కాస్త స్పెషల్గా చికెన్ వండుకోవాలని భావిస్తున్నారు. అయితే ఓసారి కర్ణాటక స్టైల్లో చికెన్ సుక్కా చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ సుక్కా అయితే అన్నం, పులావ్, బగారా, చపాతీ, పరోటా, పూరీ వంటి వాటిల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని చికెన్ సుక్కా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బ్యాడిగీ మిర్చి - 8
- ఎండుమిర్చి - 6
- ధనియాలు - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్కలు
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 2
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- సోంపు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- మెంతులు - చిటికెడు
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటా - 1
- కొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
చికెన్ కర్రీ కోసం:
- చికెన్ - 1 కేజీ
- నూనె - 6 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- చికెన్ ముక్కలను రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయల తరుగు, కరివేపాకు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గినాక చికెన్ ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, రాళ్ల ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చికెన్ ఉడికేలోపు మసాలా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో బ్యాడిగీ మిర్చి, ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు, సోంపు, మిరియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి దోరగా వేగినాక గసగసాలు వేసి మరో నిమిషం వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి మరో 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆ నూనెలోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ఉల్లిపాయ తరుగు, టమాటా, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలు లైట్గా కలర్ మారి, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు మెత్తబడ్డాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ముందుగా వేయించిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి ఉల్లిపాయ, కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ మంచిగా వేగి ముక్కల్లో నీరు కాస్త ఉన్నప్పుడు గ్రైండ్ చేసిన సుక్కా మసాలా పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి అర కప్పు వాటర్ పోసి కలిపి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని మూత పెట్టి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- మసాలా ముక్కలకు మంచిగా పెట్టి గ్రేవీ దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్ణాటక స్టైల్ చికెన్ సుక్కా రెడీ.
చిట్కాలు:
- మసాలా పేస్ట్ కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలను కచ్చితంగా లో ఫ్లేమ్లోనే దోరగా వేయించుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో వేయిస్తే పదార్థాలు మాడి పేస్ట్ రుచి మారుతుంది.
- చికెన్ ముక్కల్లోని నీరు పూర్తిగా కాకుండా కాస్త నీరు ఉన్నప్పుడే మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై అయ్యాక వేసుకుంటే ముక్కలకు పట్టదు పైగా మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
