కర్ణాటక స్పెషల్ "క్యాబేజీ కుర్మా" - ఒక్కసారి తిన్నారంటే అదరహో అనాల్సిందే!

Published : March 2, 2026 at 10:25 AM IST
Cabbage Kurma Recipe : క్యాబేజీని చాలా మంది తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అయితే ఇదంటే నచ్చనివాళ్లూ కూడా ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే కర్ణాటక స్పెషల్ క్యాబేజీ కుర్మా. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, పూరీలోకి సూపర్గా ఉంటుంది. రొటీన్ కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ను అందిస్తుంది. మరి నోరూరించే ఈ క్యాబేజీ కుర్మా ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ తరుగు - 300 గ్రాములు
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- వేయించిన శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 10
- దాల్చినచెక్క - 1
- ఆయిల్ - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటా - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాబేజీని తరిగి ఉంచాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటాను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, ఐదు పచ్చిమిర్చి, రెండు టీ స్పూన్లు వేయించిన శనగపప్పు వేయాలి. అలాగే 10 జీడిపప్పు, ఒక దాల్చినచెక్క వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు వేసి కలపి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
- టమోటాలు మెత్తబడ్డాక గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరిజీడిపప్పు పేస్ట్, అర కప్పు నీళ్లు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత 300 గ్రాముల క్యాబేజీ తరగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆతర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పావు కప్పు కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే క్యాబేజీ కుర్మా మీ ముందుంటుంది!
