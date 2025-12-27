ETV Bharat / offbeat

కర్ణాటక స్పెషల్ "బోండా సూప్" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

ఇడ్లీ, దోసెలు తిని బోర్ కొట్టిందా - ఇలా కర్ణాటక స్టైల్లో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి!

Bonda Soup
Bonda Soup (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Bonda Soup Recipe in Telugu : బోండాలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! వీటిని ఇండ్లలో కూడా వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా కర్ణాటక స్పెషల్ బోండా సూప్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది.

Bonda Soup
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - ఒక కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • నూనె - సరిపడా
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటాలు - 2
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - కొంచెం
Bonda Soup
పచ్చికొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల సేపు నానబెట్టాలి. అలాగే ఇంకో గిన్నెలో అర కప్పు పెసరపప్పు, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి అర గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు బోండా సూప్​ కోసం రెండు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయ, రెండు టమోటాలు, అల్లంవెల్లుల్లిని తరిగి ఉంచాలి.
Bonda Soup
మినపప్పు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నానబెట్టిన పెసరపప్పు, రెండుప్పావు కప్పుల నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉడికించిన పెసరపప్పు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
Bonda Soup
అల్లంవెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • రెండు నిమిషాల అనంతరం 750 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కొంచెం నిమ్మరసం వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతే ఘుమఘుమలాడే బోండా సూప్​ రెడీ అయినట్లే!
  • మరోవైపు నాలుగు గంటల తర్వాత నానబెట్టిన మినపప్పును మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మినప్పిండిని గిన్నెలో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Bonda Soup
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత చేతికి తడి అంటించి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • అనంతరం బోండాలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా క్రిస్పీగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ బోండాలను రెడీ చేసుకున్న సూప్​లో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీటేస్టీ కర్ణాటక స్పెషల్ బోండా సూప్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

