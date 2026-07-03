"బడి పిల్లల భద్రత" యాజమాన్యాలదే బాధ్యత - స్పష్టం చేసిన హైకోర్టు ధర్మాసనం!
స్కూల్ బస్సులో ప్రమాదంపై కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించిన యాజమాన్యం - పిటిషన్ కొట్టివేసిన ధర్మాసనం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 11:35 AM IST
Karnataka High Court Judgement on School Bus Incident : స్కూలు పిల్లలు తిరిగి ఇంటికి చేరే వరకు యాజమాన్యానిదే బాధ్యత అని కర్ణాటక హైకోర్టు ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. పిల్లల భద్రత బాధ్యత కేవలం పాఠశాల ప్రాంగణంలోనే కాకుండా, ఉదయం ఇంటి దగ్గర బస్సు ఎక్కినప్పటి నుంచి తిరిగి వారి తల్లిదండ్రుల వద్దకు సురక్షితంగా చేరే వరకు యాజమాన్యంపైనే ఉంటుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రైవేట్ పాఠశాల బస్సులో జరిగిన ప్రమాదంలో ఒక విద్యార్థి చూపు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో తమపై నమోదైన కేసును కొట్టివేయాలన్న యాజమాన్యం అభ్యర్థనను ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది.
కర్ణాటకలోని మండ్య జిల్లా, మద్దూరుకు చెందిన దివ్య జ్యోతి పాఠశాల బస్సులో జరిగిన ప్రమాదంలో 4వ తరగతి విద్యార్థి కంటి చూపు కోల్పోయాడు. ఈ మేరకు నమోదైన కేసును రద్దు చేయాలని కోరుతూ యాజమాన్యం కోర్టును ఆశ్రయించింది. జస్టిస్ ఎం.నాగప్రసన్న నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపింది.
హిమాలయాల్లో దర్శనమిచ్చిన "కాస్పియన్ కోబ్రా" - ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము!
పాఠశాల బస్సుల్లో పిల్లల భద్రత అనేది కేవలం సౌకర్యానికి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది 'కర్ణాటక విద్యా సంస్థల నియమావళి, 2018' ప్రకారం తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన చట్టబద్ధమైన బాధ్యత. ఒకసారి పిల్లలు పాఠశాల బస్సు ఎక్కిన తర్వాత చివరి స్టాప్ చేరే వరకు పాఠశాల బోర్డు బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేదు. అయితే, సంఘటన జరిగినప్పుడు బస్సులో సహాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారా? సీసీటీవీ కేవలం అలంకరణ కోసమే పెట్టారా? లేక అది పనిచేస్తోందా? పిల్లలు నిషేధిత లేదా ప్రమాదకరమైన వస్తువులను బస్సు లోపలికి ఎలా తీసుకురాగలిగారు? వీటన్నింటినీ దర్యాప్తులో తేల్చనున్నారు.
'ఎదుగుతున్న చిన్నారి తన జీవితాంతం అంధత్వ శాపంతో గడపబోతున్నాడని గుర్తు చేస్తూ ఇంతటి తీవ్రమైన పరిస్థితిలో ప్రాథమిక దశలోనే విచారణను రద్దు చేయలేమని, యాజమాన్య బోర్డు నిర్లక్ష్యం ఉందో లేదో పూర్తిస్థాయి విచారణ తర్వాతే తేల్చగలం' అంటూ పిటిషన్ను కొట్టివేసింది.
అసలు ఏం జరిగిందంటే!
దివ్య జ్యోతి పాఠశాల బస్సులో 2025 ఆగస్టు 1న తోటి విద్యార్థులు తెచ్చిన రంగు కాగితాలు, బాణసంచా వంటి పేలుడు పదార్థాలు పేలడంతో 4వ తరగతి విద్యార్థి ఒక కన్ను కోల్పోయాడు. చికిత్స అనంతరం అతనికి 40 శాతం వైకల్యం ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
ఈ సంఘటనకు పాఠశాల నిర్లక్ష్యమే కారణమని ఆరోపిస్తూ బాలుడి తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదుకు సంబంధించి ఒక కేసును పాఠశాల యాజమాన్యం సవాలు చేస్తూ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. విచారణ సందర్భంగా పిటిషనర్ అయిన పాఠశాల తరఫు న్యాయవాది మాట్లాడుతూ పాఠశాల సమయం ముగిసిన తర్వాత బస్సులో మరో విద్యార్థి ప్రమాదవశాత్తు ఈ పని చేశాడని అన్నారు. దీనికి పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని బాధ్యులను చేసే అవకాశం లేదని పేర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా, పాఠశాల బస్సులో సీసీటీవీ కెమెరా, ఒక సహాయకుడిని కూడా నియమించామని, అందువల్ల ఎఫ్ఐఆర్ను రద్దు చేయాలని వారు అభ్యర్థించారు.
సంఘటన జరిగినప్పుడు బస్సులోని సీసీటీవీ కెమెరాలు పనిచేయడం లేదని ప్రభుత్వ న్యాయవాది దీనిని వ్యతిరేకించారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో అక్కడ అటెండెంట్ కూడా ఎవరూ లేరని వాదించారు. ఇరువర్గాల వాదనను విన్న ధర్మాసనం ప్రాథమిక దశలో కేసు కొట్టేయలేమని, పాఠశాల యాజమాన్యం బాధ్యత వహించాల్సిందేనని పేర్కొంది.
"గాంధీజీ" శాలువాలో దాగిన రహస్యం - రూ.500 నోట్లలో ఈ సీక్రెట్ మీరు గమనించారా?
EPFO కొత్త రూల్ - 20 రోజుల్లో క్లెయిమ్ సెటిల్ చేయకుంటే 12శాతం జరిమానా!