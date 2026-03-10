ETV Bharat / offbeat

Karnataka Famous Pineapple Rasam
Karnataka Famous Pineapple Rasam (Getty Images)
Published : March 10, 2026 at 1:41 PM IST

Karnataka Famous Pineapple Rasam : పండ్లలో ఎక్కువ మంది తినడానికి ఇష్టపడే వాటిల్లో ఒకటి 'పైనాపిల్'. దీనినే అనాస పండు అని కూడా అంటారు. అయితే, పుల్ల పుల్లగా, తీయతీయగా ఉండే ఈ పండును చాలా మంది తొక్క తీసేసి నేరుగా తింటుంటారు. లేదంటే జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని తాగుతుంటారు. అలాకాకుండా వేసవిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పైనాపిల్ పండుతో ఎప్పుడైనా ​"రసం" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ సమ్మర్​లో ఓసారి తప్పక ప్రయత్నించాల్సిందే. కర్ణాటకలో చాలా ఫేమస్ అయిన ఈ రసం రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. తియ్యగా, కారంగా, పుల్లగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే పైనాపిల్ రసం ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pineapple Rasam Recipe
Pineapple Rasam Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు - కందిపప్పు
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - పైనాపిల్ ముక్కలు
  • పెద్ద నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మిరియాలు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - జీలకర్ర
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25 నుంచి 30
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • అరటీస్పూన్ - పసుపు
  • రెండు - టమాటాలు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బెల్లం తురుము

Pineapple Rasam Recipe
Pineapple Rasam Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ రసం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో గిన్నెలో తగినంత చింతపండును తీసుకుని కడిగి, కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • అవి నానేలోపు ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న పైనాపిల్ ముక్కలు సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో నానబెట్టిన కందిపప్పు, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Pineapple Rasam Recipe
Pineapple Rasam Recipe (Getty Images)
  • అది ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పైనాపిల్ ముక్కలు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత చిన్న మిక్సీ గిన్నె లేదా రోట్లో నల్ల మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై అందులోనే వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పప్పు మెత్తగా ఉడికిందనుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటె లేదా పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అలాగే, నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి రసం తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Karnataka Famous Pineapple Rasam
Karnataka Famous Pineapple Rasam (Getty Images)
  • అనంతరం రసం ప్రిపేర్ చేసుకునాలనుకునే పాన్ తీసుకుని అందులో కరివేపాకు, ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, అర కప్పు సన్నగా కట్ చేసుకున్న పైనాపిల్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న పైనాపిల్ పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని ఒకసారి చేతితో అన్నింటినీ రసం వదలిలా బాగా పిండుతూ కలుపుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా పిండుతూ కలిపాక అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మిరియాల పొడి, బెల్లం తురుము కూడా వేసుకుని మరోసారి అన్నింటినీ పిండుతూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Pineapple Rasam Recipe
Pineapple Rasam Recipe (Getty Images)
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, పైనాపిల్ ముక్కల తీపిని బట్టి కొద్దిగా బెల్లంను యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో రెండు లీటర్ల వరకు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో పైనాపిల్ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • పైనాపిల్ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమాన్ని పోసి కలిపి రెండు పొంగులు వచ్చేంత వరకు సన్నని సెగ మీద మరగనివ్వాలి. ఆలోపు తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.

పోపు కోసం :

  • నెయ్యి/నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Pineapple Rasam Recipe
Pineapple Rasam Recipe (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద కడాయిలో నెయ్యి/నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి పోపును ఎర్రగా వేయించాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును మరో బర్నర్ మీద మరుగుతున్న చారు మిశ్రమంలో వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒకట్రెండు పొంగులు వచ్చేంత వరకు మరగనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే కర్ణాటక ఫేమస్ "పైనాపిల్ రసం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఈ వెరైటీ వంటకాన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!

