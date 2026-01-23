"కరివేపాకు, మునగాకు కారం పొడి" - కర్రీలు లేకున్నా కమ్మగా తినొచ్చు!
ఆకు కూరల పొడి ఇలా ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే చాలు! - ఎప్పుడుకావాలంటే అప్పుడు టేస్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 5:00 PM IST
KARIVEPAKU MUNAGAKU PODI : ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి మాత్రమే కాదు! అన్నంలోకి కూడా అద్భుతంగా ఉండేలా ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వాడుకునేలా ఇలాంటి పొడి చేసి పెట్టుకోండి. ఈ పొడి తయారీ ఈజీ మాత్రమే కాదు ఎంతో హెల్దీ కూడా. ఇంట్లో కర్రీలు చేసే టైం దొరకనపుడు, ఉదయాన్నే ఆఫీసుకు హడావుడిగా వెళ్లాల్సిన టైంలో ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కరివేపాకు, మునగాకు విలువ చాలా మందికి తెలుసు! అందుకే ఈ రెండింటినీ కలిపి పొడి చేసి పెట్టుకుంటే కమ్మగా తినేయొచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కరివేపాకు - 4 కప్పులు
- మునగాకు - 2 కప్పులు
- అవిసెలు - అర కప్పు
- నువ్వులు - అర కప్పు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి శనగపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 15
- చింతపండు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఐదారు కప్పుల కరివేపాకు, రెండు లేదా మూడు కప్పుల మునగాకు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. నీళ్లలో బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకుని నీళ్లు లేకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి. శుభ్రం చేసుకున్నాక ఓ క్లాత్పై ఆరబెట్టుకుంటే తడి లేకుండా ఉంటుంది.
- ఇపుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై అవిసెలు వేయించుకోవాలి. మధ్యలో నువ్వులు కూడా కలిపి వేయించాలి. మంచి వాసన వచ్చే సమయంలో స్టవ్ కట్టేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో నూనె వేసుకుని మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించాలి. మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాక జీలకర్ర, ధనియాలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. ఎండు మిర్చి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేయించుకుంటే బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు ముక్క వేసుకుని వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు వేయించిన అవిసెలు, నువ్వులు గ్రైండ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత అందులోనే ఫ్రై చేసుకుని చల్లార్చుకున్న పప్పులు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని శుభ్రం చేసుకున్న కరివేపాకు, ఆ తర్వాత మునగాకు క్రిస్పీగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆకు మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులోకి గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి పదార్థాలతో పాటు వేయించి పొడి చేసుకున్న కరివేపాకు, మునగాకు పొడి కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఉప్పు, కారం టేస్ట్ చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
