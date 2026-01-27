కరివేపాకుతో కమ్మని "మసాలా ఎగ్ ఫ్రై" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - అన్నంలోకి అదుర్స్!
-కరివేపాకు, ఎగ్స్ కాంబోలో సూపర్ టేస్టీ కర్రీ - చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది!
Published : January 27, 2026 at 7:26 PM IST
Karivepaku Masala Egg Fry: పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే వంటకాల్లో ఎగ్ రెసిపీలు ముందు ఉంటాయి. కోడిగుడ్లతో ఫ్రై, పులుసు, బుర్జీ అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కరివేపాకు కాంబినేషన్లో మసాలా ఎగ్ ఫ్రై తిన్నారా? లేదంటే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ మసాలా ఎగ్ ఫ్రై రెసిపీ వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని కరివేపాకు మసాలా ఎగ్ ఫ్రై రెసీపీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పొడి కోసం:
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- లవంగాలు - 4
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- యాలకులు - 2
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 6
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు - 1 కప్పు
ఎగ్ ఫ్రై కోసం:
- కోడిగుడ్లు - 6
- నూనె - 8 టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి కోడిగుడ్లు వేసి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఎగ్స్ బాయిల్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు మసాలా పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ధనియాలు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, రాతి పువ్వు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- చిల్లీ వేగినాక గసగసాలు, ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ వేడికే కొబ్బరి పొడి వేగుతుంది.
- మసాలా దినుసులు పర్ఫెక్ట్గా వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి తీసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసి కరివేపాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- కరివేపాకు క్రిస్పీగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం, కరివేపాకు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఉడికించిన కోడిగుడ్లపై పొట్టు తీసేసి అక్కడక్కడ గాట్లు పెట్టుకుని రెడీగా ఉంచాలి. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలనీ సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో గాట్లు పెట్టిన కోడిగుడ్లు, అర టీస్పూన్ పసుపు వేసి లైట్గా వేయించాలి.
- ఎగ్స్ లైట్గా కలర్ మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే నూనెలో ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఆవాలు వేగినాక సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్గా వేగినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- ఈలోపు ఫ్రై చేసిన ఎగ్స్ను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. అల్లం వేగినాక కారం వేసి వేయించాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన కరివేపాకు పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కట్ చేసిన ఎగ్స్, కొత్తిమీర తరుగు వేసి హై ఫ్లేమ్లో ఓ రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే కరివేపాకు మసాలా ఎగ్ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కరివేపాకును ముందుగానే శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకుని ఆ తర్వాత వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
- ధనియాలను మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కాస్త వేడిగా మారేవరకు లేదంటే ఎండు మిరపకాయలు వేగేవరకు వేయించుకుంటే సరి.
- ఈ కర్రీ కోసం కాస్త నూనె ఎక్కువగానే అవసరం అవుతుంది. లేదంటే పొడిపొడిగా అయ్యి అన్నంలోకి సరిగ్గా మిక్స్ అవ్వదు.
