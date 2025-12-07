వెడ్డింగ్ స్పెషల్ "కరివేపాకు కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
ఇంట్లో కరివేపాకు, కాలీఫ్లవర్ తినడానికి ఇష్టపడట్లేదా? - ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టారంటే సూపర్ అంటూ లాగించేస్తారు!
Published : December 7, 2025 at 2:11 PM IST
Curry Leaf Cauliflower Fry Recipe : కాలీఫ్లవర్ను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఓసారి కరివేపాకు, కాలీఫ్లవర్ ఉపయోగించి ఇలా ఫ్రైని ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది వెడ్డింగ్ స్పెషల్ రెసిపీ. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో దీనిని చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు! అంతేకాక ఇటు స్నాక్గానూ అటు స్టార్టర్ గానూ భలేగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ కరివేపాకు కాలీఫ్లవర్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాలీఫ్లవర్ - 400 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- అల్లం - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- పచ్చిమిర్చి - 8
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 50 గ్రాములు
- మైదాపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 400 గ్రాముల కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు, కొంచెం ఉప్పు, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నీటిని వడగట్టి ప్లేట్లో వేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా అల్లం వేయాలి. అలాగే పదిహేను వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులో 50 గ్రాముల కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు కరివేపాకు మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి కొద్దిగా నీరు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న కరివేపాకు పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదాపిండి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
- ఇందులోనే కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు, కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కాలీఫ్లవర్ ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే కరివేపాకు కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
