కరకరలాడే "కారం తొనలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
సింపుల్గా చేసుకునే కారం తొనలు - కమ్మగా, కారంగా అద్దిరిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 10:34 AM IST
Karela Nimki Prepare : సాయంత్రం వేళ రోజూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ నచ్చదు. దీంతో ఇంటిల్లిపాదీ కొత్తరకం రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే కారం తొనలు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. కారంకారంగా, కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని చిన్నారులైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇన్స్టంట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి కారం తొనలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పుల్లగా, కారంగా "క్యాబేజీ ఊరగాయ పచ్చడి" - ఈ ఆంధ్రా పికిల్ అందరికీ నచ్చుతుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో మైదాపిండి, పావు కప్పు కరిగించిన నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన నెయ్యి రాసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి బాల్స్ను చపాతీ పీటపై తీసుకొని మైదాపిండి చల్లి కర్రతో పూరీలాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పూరీని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చాక్తో గాట్లు పెట్టుకోవాలి. అనంతరం చివరలను పట్టుకొని రోల్ చేస్తూ కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా తొనలను చేసి ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కడాయికి సరిపడా తొనలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి తొనలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
- తొనలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడే అర టేబుల్ స్పూన్ కారం చల్లాలి.
- అంతే కరకరలాడే కారం తొనలు తయారైనట్లే!
- కారం తొనలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది.
- మీరు కారం తొనలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మైదాపిండి, నెయ్యితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "నేతి బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!
పాతబస్తీ "మటన్ కర్రీ" - ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ డిష్ మీరూ ట్రై చేయండి!