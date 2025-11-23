ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "కారం తొనలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

సింపుల్​గా చేసుకునే కారం తొనలు - కమ్మగా, కారంగా అద్దిరిపోతాయి!

Karela Nimki
Karela Nimki (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 10:34 AM IST

Karela Nimki Prepare : సాయంత్రం వేళ రోజూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకూ నచ్చదు. దీంతో ఇంటిల్లిపాదీ కొత్తరకం రుచులను కోరుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే కారం తొనలు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే సరికొత్తగా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. కారంకారంగా, కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే వీటిని చిన్నారులైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి కారం తొనలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Karam Thonalu
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
Karam Thonalu
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో మైదాపిండి, పావు కప్పు కరిగించిన నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన నెయ్యి రాసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పది నిమిషాల అనంతరం పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
Karam Thonalu
పూరీలాగా చేసి చాకుతో ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి బాల్స్​ను చపాతీ పీటపై తీసుకొని మైదాపిండి చల్లి కర్రతో పూరీలాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పూరీని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చాక్​తో గాట్లు పెట్టుకోవాలి. అనంతరం చివరలను పట్టుకొని రోల్ చేస్తూ కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా తొనలను చేసి ఉంచాలి.
Karam Thonalu
కారం తొనలను ఈవిధంగా చేసి పెట్టుకోవాలి (ETV Bharat)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కడాయికి సరిపడా తొనలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి తొనలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • తొనలు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడే అర టేబుల్ స్పూన్ కారం చల్లాలి.
  • అంతే కరకరలాడే కారం తొనలు తయారైనట్లే!
Karam Thonalu
కారం (Getty Images)
  • కారం తొనలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్​ స్నాక్​గా మారుతుంది.
  • మీరు కారం తొనలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మైదాపిండి, నెయ్యితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

