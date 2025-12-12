హోటల్ స్టైల్లో "కారప్పొడి" - టిఫిన్స్, రైస్లోకి సూపర్ జోడీ!
కారప్పొడిని ఈ స్టైల్లో ట్రై చేయండి - ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 12:24 PM IST
Karappodi Recipe in Telugu : టిఫిన్స్లో చట్నీతో పాటు కారప్పొడిని ఇష్టంగా తింటారు. హోటల్స్ లేదా రెస్టారెంట్లలో ఇది తినప్పుడూ ఎంతో టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంట్లో చేస్తే మాత్రం ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ కారప్పొడి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఇటు రైస్లోకి అటు టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి టేస్టీటేస్టీ కారప్పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- చింతపండు - 10 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కందిపప్పు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు మినపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండ టేబుల్ స్పూన్లు ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇందులో కప్పు కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 10 గ్రాముల చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పుమినపప్పు మిశ్రమం, ధనియాలుమెంతులు ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అంతే! కమ్మని హోటల్ స్టైల్ కారప్పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
