హోటల్ స్టైల్లో "కారప్పొడి" - టిఫిన్స్​, రైస్​లోకి సూపర్ జోడీ!

కారప్పొడిని ఈ స్టైల్లో ట్రై చేయండి - ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Karappodi
Karappodi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 12:24 PM IST

Karappodi Recipe in Telugu : టిఫిన్స్​లో చట్నీతో పాటు కారప్పొడిని ఇష్టంగా తింటారు. హోటల్స్ లేదా రెస్టారెంట్లలో ఇది తినప్పుడూ ఎంతో టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంట్లో చేస్తే మాత్రం ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ కారప్పొడి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. ఇటు రైస్​లోకి అటు టిఫిన్స్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నోటికి ఏమీ తినబుద్ధికానప్పుడు, ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి టేస్టీటేస్టీ కారప్పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Karappodi
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
Karappodi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • చింతపండు - 10 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Karappodi
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కందిపప్పు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు మినపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
Karappodi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండ టేబుల్ స్పూన్లు ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇందులో కప్పు కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • అదేవిధంగా 50 గ్రాముల ఎండుమిర్చి వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 10 గ్రాముల చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Karappodi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పుమినపప్పు మిశ్రమం, ధనియాలుమెంతులు ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అంతే! కమ్మని హోటల్ స్టైల్ కారప్పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!

