మనసు గెలిచే "మాడ్చిన కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెలు, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 2:25 PM IST
Karam Podi Recipe in Telugu : ఎప్పుడూ కారం పొడులు, అలాగని ప్రతి రోజూ కూరగాయలతో తినలేం. కానీ, ఇలాంటి చల్లని వాతావరణంలో, ప్రత్యేకించి శీతాకాలంలో మాడ్చిన కారం తప్ప ఇంకేదీ రుచించదు. ఇలాంటి కారం పొడి ఒక్కసారి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లలోకి వేసుకుని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఇంకే చట్నీ అవసరం ఉండదు. అంతే కాదు! వేడి వేడిగా అన్నంలోకి ఈ కారం పొడి, నెయ్యి ట్రై చేసి చూడండి. 'ఆహా' అనాల్సిందే!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 25 - 30
- నూనె - కొద్దిగా
- ఉప్పు - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
ఇలా ట్రై చేయండి :
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ధనియాలు, మెంతులు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. వేగిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని అదే ప్యాన్లో మినప్పప్పు వేసుకుని సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిరియాలు కూడా వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు ముందుగా తొడిమలు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నూనె పోసుకుని సన్నటి మంటపై రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
- 2 నిమిషాల పాటు దోరగా వేయిస్తే చాలు. ఆ తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఈ లోగా ఎండు మిర్చి మరింత నల్లబడతాయి. ఇపుడు ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేయించిన పదార్థాలన్నింటినీ తీసుకోవాలి.
- ముందుగా మినప్పపు, జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిపాయలు, కొద్దిగా చింతపండు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే! ఇలా గ్రైండ్ చేస్తు మాడ్చిన కారం పొడి రెడీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి, ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లలోకి ఈ కారం పొడి వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యు వేసుకుని తింటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
